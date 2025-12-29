Las consecuencias de tomar sol después de la depilación láser

¿Qué pasa si tomo el sol después de la sesión de depilación láser?

Depilación láser y exposición al sol

El funcionamiento del láser se basa en la melanina, el pigmento que da color al vello y a la piel. El haz de luz actúa sobre el folículo piloso para debilitarlo y frenar su crecimiento. Cuando la piel está bronceada, aumenta la cantidad de melanina en la superficie, lo que puede generar irritaciones, manchas o disminuir la eficacia del tratamiento.

Existen distintos métodos de depilación, como Soprano Ice, Candela, láser de diodo o Luz Pulsada Intensa (IPL). Cada tecnología tiene sus particularidades, pero todas coinciden en una recomendación clave: evitar la exposición solar directa antes y después de las sesiones.

Para ser más específico, según el método de depilación, hay que evitar el sol, de 4 a 15 o 40 días. En el caso del láser con diodo el centro de medicina estética de Barcelona PB Clinical, aconseja "no exponerse a la luz del sol durante las siguientes 48 o 72 horas antes y después de cada sesión de depilación".

No se recomienda tomar sol después de realizarse la depilación láser. Según el método, hay que esperar de 4 a 15 o 40 días para exponerse a los rayos solares.

Quienes usan depilación láser Soprano Ice deben evitar la exposición solar directa, dos días antes y dos días después como mínimo. Es importante usar siempre protector solar alto, hidratar la piel y depilarse con cera ni exfoliarse intensamente en los días posteriores para evitar irritaciones o manchas.

El método láser Candela requiere cuidados más rigurosos, hay que evitar el sol entre dos y cuatro semanas antes y después de cada sesión para prevenir irritación, manchas o quemaduras, ya que el bronceado aumenta el riesgo de efectos los adversos de la depilación.

En conclusión, la depilación definitiva y el sol pueden convivir, siempre que se respeten ciertos cuidados. Lo ideal es realizarse estos tratamientos estéticos en centros habilitados con profesionales capacitados, seguir sus indicaciones y consultar ante cualquier duda.

¿Qué pasa si tomo sol luego de la sesión de depilación?

Si tomas el sol después de la depilación definitiva, tu piel estará muy sensible y vulnerable, lo que puede causar quemaduras, irritación, enrojecimiento, inflamación y, sobre todo, manchas. El láser activa la melanina y el sol la estimula aún más, afectando la curación y los resultados del tratamiento.