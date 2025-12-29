"
Educación oficializó el inicio del ciclo lectivo 2026

Desde la cartera se informó que el mismo comenzará el 2 de marzo para Inicial y Primaria y el 4 de marzo para Secundaria.

El Ministerio de Educación informa las fechas clave del cronograma dirigido a las instituciones educativas para la organización de las actividades para el inicio del ciclo lectivo 2026. Este cronograma abarca desde el 30 de diciembre de 2025, cuando inicia la licencia anual reglamentaria, hasta marzo de 2026, cuando comenzará el nuevo ciclo escolar. Posteriormente se emitirá la resolución con el detalle de fechas del calendario escolar del año próximo.

Según la Resolución N.º 24565-ME-2025, el inicio del ciclo lectivo será el lunes 2 de marzo para Educación Inicial y Educación Primaria, mientras que el miércoles 4 de marzo lo será para Educación Secundaria en todas sus modalidades.

Cronograma

Educación Inicial (gestión estatal y privada)

13 al 25/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

26 y 27/02: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación Primaria (gestión estatal y privada)

Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos (Primaria-PROPAA)

13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación. Inscripción de evaluaciones libres.

20 y 23/02: toma de evaluaciones libres.

23 al 25/02: evaluación de estudiantes regulares.

26 y 27/02: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación Secundaria Orientada y Artística

Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos, Nivel Secundario (CENS), Educación Media y Formación Profesional

13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

19 y 20/02: evaluación de espacios curriculares pendientes estudiantes libres.

23 al 27/02: evaluación ante comisión para estudiantes regulares.

02 y 03/03: matriculación definitiva de estudiantes.

04/03: inicio del ciclo lectivo.

11 al 13/03: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.

Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional (gestión estatal y privada) - Secundaria Técnica y Agrotécnica

Formación Profesional: Misiones Monotécnicas, Misión de Cultura, Rural y Doméstica, Centros de Formación Profesional y Capacitación Laboral

13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

19 y 20/02: evaluación espacios curriculares pendientes de acreditación (incluye estudiantes para completar carrera y/o estudiantes libres, equivalencias y Plan Finestec).

23 al 27/02: evaluación estudiantes regulares- instancia febrero.

02 y 03/03: matriculación definitiva de estudiantes.

04/03: inicio ciclo lectivo 2026.

11 al 13/03: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.

Educación Superior (gestión estatal y privada)

13 al 27/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación. Consultas para primer llamado turno marzo 2026. Inscripciones a exámenes 1° llamado turno marzo 2026.

02 al 27/03: recepción de solicitudes de pedidos de equivalencias.

02 al 31/03: curso introductorio de ingreso y /o nivelación.

02 al 06/03: exámenes ordinarios primer llamado turno marzo 2026.

09 al 12/03: inscripciones a exámenes 2° llamado turno marzo 2026.

16 al 20/03: exámenes ordinarios segundo llamado turno marzo 2026.

23 1l 31/03: inscripción/matriculación al ciclo lectivo 2026.

06/04: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación Especial (gestión estatal y privada)

13 al 25/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

26 y 27/02: ratificación de Inscripción de los estudiantes

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios

13 al 27/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional, capacitación a profesionales del área.

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación No Formal (gestión privada)

13 al 20/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

23 al 27/2: inscripciones para ciclo lectivo 2026.

09/03: inicio ciclo lectivo 2026.

