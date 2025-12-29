Educación oficializó el inicio del ciclo lectivo 2026

Educación Inicial (gestión estatal y privada)
13 al 25/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.
26 y 27/02: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.
02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.
Educación Primaria (gestión estatal y privada)
Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos (Primaria-PROPAA)
13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación. Inscripción de evaluaciones libres.
20 y 23/02: toma de evaluaciones libres.
23 al 25/02: evaluación de estudiantes regulares.
26 y 27/02: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.
02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.
Educación Secundaria Orientada y Artística
Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos, Nivel Secundario (CENS), Educación Media y Formación Profesional
13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.
19 y 20/02: evaluación de espacios curriculares pendientes estudiantes libres.
23 al 27/02: evaluación ante comisión para estudiantes regulares.
02 y 03/03: matriculación definitiva de estudiantes.
04/03: inicio del ciclo lectivo.
11 al 13/03: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.
Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional (gestión estatal y privada) - Secundaria Técnica y Agrotécnica
Formación Profesional: Misiones Monotécnicas, Misión de Cultura, Rural y Doméstica, Centros de Formación Profesional y Capacitación Laboral
13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.
19 y 20/02: evaluación espacios curriculares pendientes de acreditación (incluye estudiantes para completar carrera y/o estudiantes libres, equivalencias y Plan Finestec).
23 al 27/02: evaluación estudiantes regulares- instancia febrero.
02 y 03/03: matriculación definitiva de estudiantes.
04/03: inicio ciclo lectivo 2026.
11 al 13/03: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.
Educación Superior (gestión estatal y privada)
13 al 27/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación. Consultas para primer llamado turno marzo 2026. Inscripciones a exámenes 1° llamado turno marzo 2026.
02 al 27/03: recepción de solicitudes de pedidos de equivalencias.
02 al 31/03: curso introductorio de ingreso y /o nivelación.
02 al 06/03: exámenes ordinarios primer llamado turno marzo 2026.
09 al 12/03: inscripciones a exámenes 2° llamado turno marzo 2026.
16 al 20/03: exámenes ordinarios segundo llamado turno marzo 2026.
23 1l 31/03: inscripción/matriculación al ciclo lectivo 2026.
06/04: inicio del ciclo lectivo 2026.
Educación Especial (gestión estatal y privada)
13 al 25/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.
26 y 27/02: ratificación de Inscripción de los estudiantes
02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.
Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios
13 al 27/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional, capacitación a profesionales del área.
02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.
Educación No Formal (gestión privada)
13 al 20/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.
23 al 27/2: inscripciones para ciclo lectivo 2026.
09/03: inicio ciclo lectivo 2026.