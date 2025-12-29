Educación oficializó el inicio del ciclo lectivo 2026

Educación Inicial (gestión estatal y privada)

13 al 25/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

26 y 27/02: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación Primaria (gestión estatal y privada)

Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos (Primaria-PROPAA)

13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación. Inscripción de evaluaciones libres.

20 y 23/02: toma de evaluaciones libres.

23 al 25/02: evaluación de estudiantes regulares.

26 y 27/02: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación Secundaria Orientada y Artística

Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos, Nivel Secundario (CENS), Educación Media y Formación Profesional

13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

19 y 20/02: evaluación de espacios curriculares pendientes estudiantes libres.

23 al 27/02: evaluación ante comisión para estudiantes regulares.

02 y 03/03: matriculación definitiva de estudiantes.

04/03: inicio del ciclo lectivo.

11 al 13/03: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.

Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional (gestión estatal y privada) - Secundaria Técnica y Agrotécnica

Formación Profesional: Misiones Monotécnicas, Misión de Cultura, Rural y Doméstica, Centros de Formación Profesional y Capacitación Laboral

13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

19 y 20/02: evaluación espacios curriculares pendientes de acreditación (incluye estudiantes para completar carrera y/o estudiantes libres, equivalencias y Plan Finestec).

23 al 27/02: evaluación estudiantes regulares- instancia febrero.

02 y 03/03: matriculación definitiva de estudiantes.

04/03: inicio ciclo lectivo 2026.

11 al 13/03: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.

Educación Superior (gestión estatal y privada)

13 al 27/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación. Consultas para primer llamado turno marzo 2026. Inscripciones a exámenes 1° llamado turno marzo 2026.

02 al 27/03: recepción de solicitudes de pedidos de equivalencias.

02 al 31/03: curso introductorio de ingreso y /o nivelación.

02 al 06/03: exámenes ordinarios primer llamado turno marzo 2026.

09 al 12/03: inscripciones a exámenes 2° llamado turno marzo 2026.

16 al 20/03: exámenes ordinarios segundo llamado turno marzo 2026.

23 1l 31/03: inscripción/matriculación al ciclo lectivo 2026.

06/04: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación Especial (gestión estatal y privada)

13 al 25/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

26 y 27/02: ratificación de Inscripción de los estudiantes

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios

13 al 27/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional, capacitación a profesionales del área.

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación No Formal (gestión privada)

13 al 20/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

23 al 27/2: inscripciones para ciclo lectivo 2026.

09/03: inicio ciclo lectivo 2026.