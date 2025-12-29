El presente de Michael Schumacher, a 12 años de su accidente

El Kaiser sufrió un grave traumatismo craneoencefálico mientras esquiaba fuera de pista en la estación francesa de Méribel, en los Alpes, el 29 de diciembre de 2013. El impacto de su cabeza contra una roca le provocó lesiones cerebrales severas que requirieron una intervención quirúrgica de emergencia y un coma inducido que se prolongó durante varios meses.

Lo primero que hay que destacar desde aquel fatídico episodio, es que la información sobre su condición médica ha sido prácticamente inexistente. No hay registros de ninguna aparición pública del siete veces campeón del mundo, quien se encuentra monitoreado y asistido por un equipo médico las 24 horas en su mansión de Mallorca, en donde pasa sus días junto a su esposa, Corinna.

Schumacher y esposa.png

El hermetismo extremo en torno a la salud de esta leyenda del deporte motor se debe a una decisión de su familia. Nunca salieron a la luz partes médicos o actualizaciones oficiales acerca de su estado y son muy pocas las personas que tienen acceso a él.

Además de su familia, Jean Todt, expresidente de la FIA y exdirector de Ferrari durante los años dorados del alemán; Ross Brawn, el ingeniero británico que fue arquitecto de sus títulos mundiales; y Gerhard Berger, ex piloto austríaco y amigo personal, son los pocos seleccionados a quienes se les permite visitarlo. De hecho, Todt reveló que ve las carreras de F1 junto a él.

El Kaiser ha dado algunas señales de vida en el último tiempo que podrían despertar un leve aire de esperanza en sus fanáticos. La primera fue el 28 de septiembre de 2024, cuando asistió al casamiento de su hija, Gina, un evento que se llevó a cabo bajo un riguroso protocolo de seguridad.

“Michael no habla, solo se comunica con los ojos”, aseguró Elisabetta Gregoraci, ex esposa de Flavio Briatore, luego de verlo en la boda. Aquella revelación trajo algunas certezas acerca de las limitaciones comunicativas que atraviesa el ex piloto.

Vale la pena recordar que Briatore, actual asesor deportivo de Alpine, escudería en la que corre Franco Colapinto, fue una figura clave en los títulos de Schumacher en 1994 y 1995. “Si cierro los ojos, lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así que simplemente acostado en una cama”, expresó el italiano, quien también admitió que mantiene un contacto frecuente con Corinna.

En abril de este año, el oriundo de Hermülheim se trasladó en helicóptero a Suiza para conocer a su nieta, Millie, a quien Gina había dado a luz el 29 de marzo. Además, el hombre que subió 155 veces al podio firmó un casco utilizado por el ex piloto Jackie Stewart, el cual se vendió en una subasta benéfica. Con la ayuda de su esposa, logró escribir las iniciales MS en el casco.

Michael Schumacher.jpg

“Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no lo hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor”, declaró el periodista Stefan L’Hermitte, del diario francés L’Equipe, en octubre. Aunque no transmitieron mucho entusiasmo, las palabras del cronista galo se refirieron a ciertos avances médicos.

Sin embargo, Richard Hopkins, ex jefe de operaciones de Red Bull y quien forjó una amistad con Schumi en el paddock durante los 90’, dio su perspectiva sobre el estado de salud del alemán y derrumbó cualquier tipo de ilusión. "No creo que volvamos a ver a Michael", sostuvo recientemente en diálogo con el medio británico Sport Bible.

En la misma línea, el periodista Felix Garner, muy cercano al entorno familiar del ex piloto, calificó su situación como “muy triste”. “Necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Ya ni siquiera es capaz de comunicarse verbalmente”, confesó acerca del ex hombre de Ferrari, Benetton, Jordan y Mercedes.

Con más de 300 Grandes Premios, 91 victorias, 77 vueltas rápidas y siete Campeonatos de Pilotos (es el máximo ganador de la categoría junto a Lewis Hamilton), Schumacher ha forjado un legado histórico en la F1. Aunque parezca una posibilidad remota, 12 años después, todo el mundo del deporte motor aún anhela escuchar buenas noticias.