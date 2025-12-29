Larga fila de vehículos en el Paso Agua Negra para cruzar a Chile

Desde el organismo recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y transitar con precaución, ya que personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos de la ruta.

Por otro lado, ante los hechos de inseguridad registrados en los últimos días en La Serena, donde se denunciaron robos de camionetas, algunas pertenecientes a sanjuaninos, el Seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, Adio González, llevó tranquilidad a los turistas argentinos.

En diálogo con Canal 8, González destacó la puesta en marcha del operativo “Verano Seguro”, que contempla el refuerzo de la vigilancia y los controles en los puntos más concurridos de la región. Entre las medidas implementadas mencionó el uso de georreferenciación de delitos, la coordinación con fiscalías para perseguir bandas delictivas, el incremento de cámaras de televigilancia, el uso de drones, la instalación de puestos de información ciudadana y una mayor presencia de Carabineros en la vía pública.

“La Serena y Coquimbo duplican su población flotante durante la temporada estival y son la segunda región más visitada del país, por eso hemos reforzado la seguridad con contingentes que llegan desde otras ciudades”, señaló el funcionario chileno.

Las autoridades recomiendan a los viajeros planificar el viaje con antelación, extremar las medidas de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales.