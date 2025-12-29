"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Agua Negra

Larga fila de vehículos en el Paso Agua Negra para cruzar a Chile

La espera promedio para realizar los trámites aduaneros es de entre una hora y media y dos horas, debido al importante flujo vehicular que se intensificó en el inicio de la jornada.

Una gran cantidad de personas se registró desde tempranas horas en el sector de la Aduana Argentina para cruzar hacia Chile por el Paso Fronterizo de Agua Negra, lo que generó demoras en la atención y largas filas de vehículos.

Segun testigos, la espera promedio para realizar los trámites aduaneros es de dos y tres horas, debido al importante flujo vehicular que se intensificó en el inicio de la jornada.

El Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado y en buenas condiciones para circular. El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, confirmó que el paso permanece abierto en el horario de 07:00 a 17:00 horas.

Te puede interesar...

Desde el organismo recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y transitar con precaución, ya que personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos de la ruta.

Por otro lado, ante los hechos de inseguridad registrados en los últimos días en La Serena, donde se denunciaron robos de camionetas, algunas pertenecientes a sanjuaninos, el Seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, Adio González, llevó tranquilidad a los turistas argentinos.

En diálogo con Canal 8, González destacó la puesta en marcha del operativo “Verano Seguro”, que contempla el refuerzo de la vigilancia y los controles en los puntos más concurridos de la región. Entre las medidas implementadas mencionó el uso de georreferenciación de delitos, la coordinación con fiscalías para perseguir bandas delictivas, el incremento de cámaras de televigilancia, el uso de drones, la instalación de puestos de información ciudadana y una mayor presencia de Carabineros en la vía pública.

“La Serena y Coquimbo duplican su población flotante durante la temporada estival y son la segunda región más visitada del país, por eso hemos reforzado la seguridad con contingentes que llegan desde otras ciudades”, señaló el funcionario chileno.

Las autoridades recomiendan a los viajeros planificar el viaje con antelación, extremar las medidas de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Embed - sanjuan8.com on Instagram: "LARGA FILA EN EL PASO DE AGUA NEGRA Durante la mañana de este lunes se registró una extensa fila de vehículos en el Paso Internacional de Agua Negra. El movimiento se debe al importante flujo de personas que buscan cruzar hacia Chile en plena temporada estival. Autoridades recomiendan paciencia y respetar las indicaciones del personal en el lugar. #AguaNegra #PasoInternacional #SanJuan #Turismo"
View this post on Instagram

Temas

Te puede interesar