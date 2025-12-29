Las empresas agroindustriales electrointensivas podrán pagar la energía en cuotas

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida no implica un subsidio, sino un esquema de financiamiento que permitirá a las empresas distribuir en el tiempo los costos asociados a los picos de consumo. De esta manera, se busca evitar impactos negativos en el flujo de caja durante la temporada productiva.

La iniciativa apunta a brindar previsibilidad y estabilidad financiera a las pequeñas y medianas empresas del sector, cuyos márgenes suelen verse afectados por el alto costo de la energía. Asimismo, una vez efectuados los pagos correspondientes, los fondos reingresarán al sistema, garantizando la sostenibilidad del programa y el recupero del fondo.

Las inscripciones para acceder a este esquema se reciben en la Dirección de Desarrollo Vitivinícola, dependiente de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Producción.