El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación implementó un nuevo mecanismo de financiamiento destinado a empresas agroindustriales electrointensivas de carácter estacional, con el objetivo de acompañarlas frente a los elevados costos de la energía durante los meses de mayor demanda.
Las empresas agroindustriales electrointensivas podrán pagar la energía en cuotas
Las firmas con producción estacional que operen en la provincia podrán acceder a un esquema de financiamiento para afrontar los picos de consumo eléctrico entre enero y abril, mediante una inscripción ante el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.