Discutió con su novio porque le "cortó el rostro" y se indignó

Sin embargo, la piba le mandó un sticker con una joven llorando y dos mensajes preocupantes: "Ay dios", "te odio". Ante ese intercambio, la tuitera planteó: "En serio todavía no entienden?? DIOSSSS HOMBRES TIENEN QUE SER, HOMBRESSSSS".

Rápidamente, ese chat se viralizó en la red social del pajarito y ya suma más de 10 millones de "Reproducciones", junto con casi 10 mil retuits y 42.000 "likes". Del mismo modo, llovieron casi 2.000 comentarios que abrieron el debate acalorado y no faltaron los desopilantes memes.

Uno de los primeros defensores del pibe escribió también en mayúsculas: "PERO FLACA SI PONES ME VOY A DORMIR CHAU QUE QUERES QUE HAGA QUE TE COMPRE UNA CHOCOTORTA". "Siiii, por qué no me traes una cuando te pongo esoo", contestó una de las pocas tuiteras que apoyó a la mujer.

"A menos que tenga la bola de crystal no va a saber qué te pasa! Comunicate", le explicó otra comentarista a la autora del tuit. Pero, otra enigmática se sumó a las indirectas: "No quiero dormir, llamameee ¿Tan difícil es?????".

Un tuitero cuestionó al novio y aclaró la confusión de la mayoría: "Tenía que decirle: 'Ok amor, hasta mañana, que descanses, te amo'. No un simple 'que descanses' que se le dice a cualquiera".

Mientras tanto, los más fastidiosos apuntaron: "¿Para qué le decís que vas a dormir entonces? Jajaja ¿Cuántos años tenés? ¿15?". "No entiendo cuando me hablan en español, ¿Te parece que voy a entender mensajes encriptados?", bromeó otro tuitero.

"Para. Soy mina y no entiendo ¿? Hubo contexto antes? Porque sino fuera de joda entiendo lo mismo", planteó una joven, para que luego un joven pidiera: "Entiendo que la mayoría somo medio boludos, pero ¿qué les cuesta decir las cosas directamente? ¿Es necesario tirar indirectas tan estúpidas esperando que inmediatamente las captemos?".