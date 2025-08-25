De qué se trata el fenómeno que hace que el mar se vea azul eléctrico

No se puede negar que la Bahía Mosquito de Puerto Rico es la bahía bioluminiscente más brillante del mundo

Dónde se puede observar

Las olas bioluminiscentes se pueden ver en muchas partes del mundo, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Algunos ejemplos son:

Algunas floraciones duran solo unos días, mientras que otras pueden persistir varias semanas , especialmente si las condiciones se mantienen favorables

lugares como la Laguna de Manialtepec en Oaxaca y la isla de Holbox son conocidos por su bioluminiscencia. Otras regiones:se han reportado avistamientos en lugares como Japón (Bahía de Toyama), Australia y Tailandia.

Para verlas mejor, las noches con luna nueva son ideales, ya que la ausencia de luz lunar permite que el brillo de los organismos sea más visible. Además, el fenómeno es más perceptible cuando el agua está baja y se agita, lo que puede ocurrir durante la marea baja o la llegada de las olas a la orilla.