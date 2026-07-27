Marvel revolucionó a sus seguidores con las nuevas figuras del Universo

Aunque Marvel no precisó la fecha exacta, sí confirmó que Ghost Rider llegará a los cines en 2028.

“Black Panther 3″ ya tiene a su nuevo protagonista

Otro de los anuncios destacados fue la confirmación de David Jonsson como el actor que interpretará a T’Challa II en Black Panther 3. El británico, que ganó notoriedad por su trabajo en Alien: Romulus, será el encargado de continuar el legado del héroe de Wakanda.

Además, Marvel informó que Ryan Coogler volverá a dirigir la tercera entrega de la saga, tal como ocurrió con las dos películas anteriores.

En este caso, el estudio sí reveló una fecha de estreno: Black Panther 3 llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028.

Un primer vistazo a “Avengers: Doomsday”

La presentación también incluyó un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas de la próxima fase del UCM.

Las primeras imágenes mostraron a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien ahora se pondrá en la piel del emblemático villano. Además, el actor apareció caracterizado durante el panel para sorprender al público.

En el escenario también estuvieron los directores Joe y Anthony Russo, junto con parte del elenco de la película, entre ellos Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Chris Evans y el propio Downey Jr.

Con esta serie de anuncios, Marvel Studios dejó en claro cuáles serán sus principales apuestas para los próximos años, con el regreso de personajes icónicos, nuevas incorporaciones y el inicio de una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.