"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > agua

Cuánta agua beber al día para mejorar la salud del corazón

Especialistas explican el papel que juega la deshidratación en la hipertensión y las formas de reducirla.

El agua desempeña un papel fundamental en la salud general, ya que ayuda a regular la temperatura corporal, transportar nutrientes y oxígeno a las células, lubricar las articulaciones y eliminar desechos, según indica la Clínica Mayo, pero, procesos naturales como respirar, sudar e ir al baño implican que perdemos agua constantemente, por lo que beber suficiente agua a diario es fundamental.

Ante esta situación, un cardiólogo explica el impacto que mantenerse hidratado puede tener en la salud cardiovascular.

La deshidratación y la presión arterial

La deshidratación es una afección que se produce cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere y estar deshidratado puede tener un efecto sorprendente en la presión arterial. “Cuando uno se deshidrata, el volumen sanguíneo disminuye, lo que inicialmente puede provocar una bajada de la presión arterial”, explica el Dr. Ian del Conde Pozzi, cardiólogo y especialista en medicina vascular del Miami Cardiac & Vascular Institute.

Te puede interesar...

“Sin embargo, a medida que el cuerpo intenta compensar, libera ciertas hormonas que pueden contraer los vasos sanguíneos y provocar un aumento de la presión arterial. Esto significa que, paradójicamente, la deshidratación puede provocar tanto presión arterial baja como alta”, añade el experto.

Algunos estudios observacionales vincularon la ingesta baja habitual de agua con problemas para regular la presión arterial, pero se necesitan más datos para confirmarlo, mientras que un estudio publicado en Cureus en 2022 sugirió que las personas con hipertensión tendían a tener un porcentaje de agua corporal total más bajo, lo que sugiere una relación entre el estado de hidratación y la presión arterial alta. Otro estudio publicado en Frontiers in Public Health mostró que, entre más de 3.000 adultos chinos, hubo una tendencia decreciente del riesgo de hipertensión a medida que aumentaba la ingesta de agua natural.

¿Cuánta agua hay que beber al día?

La cantidad de agua que se debe beber al día varía según muchos factores, como el estado de salud, el nivel de actividad y el género. Para evitar la deshidratación y sus posibles efectos sobre la presión arterial, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos sugieren que una ingesta diaria adecuada de líquidos es de aproximadamente 15,5 tazas (3,7 litros) para los hombres y de alrededor de 11,5 tazas (2,7 litros) para las mujeres y esta recomendación incluye no solo el agua, sino también el contenido de agua de los alimentos y otras bebidas, como frutas, verduras, sopas y otras bebidas.

Temas

Te puede interesar