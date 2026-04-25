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Consejos para hidratar la piel en otoño

La piel debe hidratarse en profundidad durante el otoño.

Con el cambio de estación y con la llegada de las primeras temperaturas, es normal que la piel se seque. Tras meses de exposición intensa a la radiación UV, el cloro de las piscinas y el salitre del mar, la dermis llega al otoño en un estado de vulnerabilidad extrema.

Existe un método que promete recuperar la salud de la piel en poco tiempo. Se trata de la "Skin Barrier First" (la barrera cutánea primero), la cual deja en el pasado las exfoliaciones agresivas y los peelings profundos.

¿Cómo cuidar la piel en otoño sin dañarla?

El objetivo es reconstruir el estrato córneo, nuestra armadura natural, para que pueda resistir el descenso de las temperaturas y el viento seco. Para lograrlo, la ciencia cosmética ha puesto el foco en tres ingredientes biotecnológicos de vanguardia que prometen una recuperación celular sin precedentes.

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Los polinucleótidos, o PDRN, se han consolidado como el ingrediente estrella de la bio-regeneración. Se trata de derivados del ADN del salmón (altamente compatible con el humano), estos fragmentos de moléculas no solo hidratan, sino que envían señales a las células para que aceleren su propia reparación. Son ideales para pieles que presentan micro-inflamación post-solar, ya que estimulan la producción de colágeno desde el interior, restaurando la elasticidad perdida por el fotoenvejecimiento.

Por otro lado, en otoño debemos usar productos con bio-ceramidas, las ayudan a fortalecer la barrera protectora de la piel, y la misma recupera su capacidad para retener humedad y se vuelve inmune a la irritación causada por el frío otoñal.

También se aconseja incorporar en la rutina de skincare productos con NAD+, una coenzima presente en todas nuestras células vivas, fundamental para la reparación del ADN. Con el paso del tiempo y la agresión del sol, sus niveles disminuyen, dejando a la piel sin energía para defenderse. Incluir NAD+ en la rutina de otoño actúa como un "cargador de batería" celular, mejorando la resiliencia de la piel y otorgándole una luminosidad que parece nacer desde adentro.

El rostro debe limpiarse todos los días, al menos dos veces.

En conclusión, este otoño la clave hidratar la piel al máximo y usar productos de buena calidad y con ingredientes que reparen todo el daño causado por el sol durante el verano. La belleza de esta temporada comienza por una piel fuerte y resiliente.

FUENTE: Diario Uno

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