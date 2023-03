Consejos para cuidar la salud ante la ola de calor

“Todos los grupos vulnerables que son los de mayor y menor edad, deben tener ciertos cuidados, sobre todo los mayores de edad que usan medicación y a los que se recomienda que tengan una mayor precaución. A veces podemos manejar nuestro tratamiento, pero con la anuencia del médico”, señaló el cardiólogo Alberto Alvez de Lima (M.N. 77.821).

El especialista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires indicó acerca de los más pequeños: “En el caso de los más chicos, absorben más la radiación y hay que cuidar que estén en lugares fuera del rayo del sol además de ofrecerles mucha hidratación”.

Los cinco consejos utilizando las letras de la palabra CALOR

Alves de Lima dijo: “Usando las letras de la palabra calor, tenemos una alternativa para acordarnos de, por lo menos 5 medidas principales: Calma, Agua, Liviano, Oscuridad y Reposo”.

“La C de calma es porque son momentos para no estar haciendo esfuerzos porque el ambiente es muy caluroso, mientras que la A de agua es para hidratarse. Agua normal, de la canilla, no hay nada que inventar ni agregarle nada. Un vaso de agua sencillo es más que suficiente”, explicó.

Asimismo continuó: “La L, de liviano: no nos carguemos de ropa, pongamonos ropas livianas. La O es por oscuridad: usar ropas claras, pero estar en lugares donde no tengamos la radiación directa. Podemos usar la palabra oscuridad para salir de la radiación directa”.

“La R de reposo, hacer las cosas con tranquilidad, no forzar nada. Es necesario evitar las exposiciones sin olvidarnos de nuestro bienestar. Para hacer actividad, se recomienda que sea temprano o a la tarde noche”, manifestó.