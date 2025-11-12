Cómo impactan las pausas en el entrenamiento

Mayo Clinic ha señalado que el descanso muscular es fundamental para evitar lesiones y fomentar el crecimiento muscular. GQ coincide en que la preocupación ante una supuesta pérdida inmediata de estado físico no tiene justificación, ya que el cuerpo requiere más tiempo para notar una disminución real en fuerza o resistencia.

A lo largo de las siguientes semanas, los efectos de la inactividad comienzan a manifestarse. Estudios publicados en el Journal of Applied Physiology indican que en las primeras dos semanas de inactividad, la capacidad cardiovascular baja levemente, mientras que la fuerza y el tamaño muscular permanecen prácticamente iguales. No obstante, a partir de la tercera o cuarta semana es posible notar una reducción en la masa muscular, aunque sigue siendo limitada.

Tras el primer mes sin ejercicio, tanto la musculatura como la resistencia disminuyen de manera más evidente. Según la Escuela de Medicina de Harvard, factores como la condición física inicial, la genética y la edad afectan la rapidez y gravedad de estos cambios.

Asimismo, la American College of Sports Medicine (ACSM) destaca que atletas bien entrenados pueden preservar más tiempo sus capacidades, pero nadie es inmune a los efectos de una inactividad prolongada.

Alimentación durante la pausa: cómo evitar errores comunes

Al enfrentar un periodo sin entrenamiento, numerosas personas consideran adoptar dietas extremas o reducir de manera agresiva la ingesta de calorías para compensar la menor actividad. GQ y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos advierten que esto puede ser contraproducente, ya que fomenta la pérdida de masa muscular y puede ralentizar la recuperación.

Lo recomendado es mantener una alimentación variada y suficiente en proteínas, así como sumar verduras y carbohidratos complejos. Además, la OMS y la Mayo Clinic recalcan la importancia de evitar el sedentarismo absoluto; caminar regularmente o realizar tareas cotidianas ayuda a preservar la salud general hasta que sea posible regresar al entrenamiento.

Mantener una alimentación variada, rica en proteínas, verduras y carbohidratos complejos es esencial durante los periodos sin actividad física (Imagen ilustrativa Infobae)

La interrupción temporal de la actividad física también repercute en la salud psicológica. Según la Asociación Americana de Psicología, la sensación de frustración o culpa es frecuente entre quienes usan el ejercicio como regulador emocional.

GQ y la OMS recomiendan trabajar una mentalidad flexible, priorizando el bienestar sobre la autoexigencia y los resultados inmediatos. Aprovechar la pausa para desarrollar nuevas habilidades, prestar atención al autocuidado o fortalecer hábitos de descanso puede contrarrestar el impacto emocional de la inactividad.

El regreso al entrenamiento: claves para una recuperación segura

Al retomar la actividad física, la paciencia es fundamental. Especialistas de la Mayo Clinic y la ACSM resaltan la importancia de un proceso gradual y seguro. La “memoria muscular”, avalada por investigaciones publicadas en Frontiers in Physiology, permite que quienes fueron activos recuperen fuerza y masa muscular de forma más rápida que quienes empiezan desde cero.

Se aconseja establecer objetivos realistas, retomar ejercicios básicos, avanzar con moderación y cuidar la técnica. Escuchar las señales del cuerpo y permitir descansos adecuados es clave para evitar lesiones y asegurar un regreso efectivo.