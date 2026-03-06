"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > piedras

Cómo hacer piedras aromáticas para la casa

Con algunos ingredientes podés prefumar los espacios de tu casa.

Al momento de perfumar la casa, siempre terminamos recurriendo a lo fácil y rápido: perfumes, aerosoles, y cualquier otro producto que puede contener entre sus ingredientes productos químicos.

Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos a hacer unas hermosas piedras aromáticas, las cuales no solo adornan la casa, sino que también la perfuman.

¿Cómo hacer piedras aromáticas para que perfumen toda la casa?

Materiales e ingredientes

Te puede interesar...

  • 1 taza de bicarbonato de sodio
  • ½ taza de maicena (fécula de maíz)
  • ¾ de taza de agua
  • Aceite esencial o aromatizante (10 a 20 gotas, según intensidad)
  • Colorante vegetal (opcional)
  • Moldes de silicona o cortadores de galletas
  • Palillo o brocheta (opcional, para hacer orificios)
  • Un trozo de hilo o lana (opcional, para colgar)

Paso a paso

El primer paso es mezclar en una olla bicarbonato de sodio y maicena. Agrega poco a poco el agua, recuerda revolver para evitar grumos. Lleva la mezcla a fuego medio-bajo sin dejar de mover.

En pocos minutos notarás que la preparación comienza a espesar hasta formar una masa similar a un puré espeso. Retira del fuego cuando la mezcla se despegue fácilmente de la olla. Deja reposar por unos minutos hasta que esté tibia y puedas manipularla con las manos.

Cuando la mezcla todavía está tibia, agrega las gotas de aceite esencial o aromatizante y mezcla bien. Si deseas, incorpora unas gotas de colorante vegetal. Amasa bien la mezcla hasta conseguir una textura uniforme. Luego podrás colocar la masa en moldes o darle la forma que prefieras.

Si quieres colgarlas, haz un pequeño orificio con un palillo. Deja secar al aire durante 24 a 48 horas, volteándolas a mitad del proceso para que sequen de forma pareja. Evita colocarlas directo al sol para evitar que se agrieten.

¿Dónde se pueden ubicar o usar las piedras aromáticas?

  • Cajones, placard, armarios
  • Baños y entradas de habitaciones
  • Regalos artesanales
  • Detalles o souvenirs para eventos

Temas

Te puede interesar