Cómo hacer piedras aromáticas para la casa

- 1 taza de bicarbonato de sodio
- ½ taza de maicena (fécula de maíz)
- ¾ de taza de agua
- Aceite esencial o aromatizante (10 a 20 gotas, según intensidad)
- Colorante vegetal (opcional)
- Moldes de silicona o cortadores de galletas
- Palillo o brocheta (opcional, para hacer orificios)
- Un trozo de hilo o lana (opcional, para colgar)
Paso a paso
El primer paso es mezclar en una olla bicarbonato de sodio y maicena. Agrega poco a poco el agua, recuerda revolver para evitar grumos. Lleva la mezcla a fuego medio-bajo sin dejar de mover.
En pocos minutos notarás que la preparación comienza a espesar hasta formar una masa similar a un puré espeso. Retira del fuego cuando la mezcla se despegue fácilmente de la olla. Deja reposar por unos minutos hasta que esté tibia y puedas manipularla con las manos.
Cuando la mezcla todavía está tibia, agrega las gotas de aceite esencial o aromatizante y mezcla bien. Si deseas, incorpora unas gotas de colorante vegetal. Amasa bien la mezcla hasta conseguir una textura uniforme. Luego podrás colocar la masa en moldes o darle la forma que prefieras.
Si quieres colgarlas, haz un pequeño orificio con un palillo. Deja secar al aire durante 24 a 48 horas, volteándolas a mitad del proceso para que sequen de forma pareja. Evita colocarlas directo al sol para evitar que se agrieten.
¿Dónde se pueden ubicar o usar las piedras aromáticas?
- Cajones, placard, armarios
- Baños y entradas de habitaciones
- Regalos artesanales
- Detalles o souvenirs para eventos