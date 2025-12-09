Cómo erradicar las hormigas del jardín

“Están siempre. Pasa qué en época de primavera o principio de verano, especialmente después de lluvias fuertes e inicio de calor, se producen los vuelos nupciales, que es parte del ciclo reproductivo de las colonias”, aseguró Federico Ocampo, biólogo con doctorado en Entomología, en una entrevista con La Nación.

De la misma manera que las picaduras de los mosquitos terminan siendo un problema cotidiano, las hormigas voladoras, que abundan en el jardín, se han convertido en una gran molestia y es crucial erradicarlas.

La mayoría se pregunta por qué hay tantas hormigas voladoras dando vueltas y qué plantas se pueden utilizar para ahuyentarlas.

Lo bueno es que existen las recomendaciones que aporta la revista estadounidense admagazine.com.

Jardín sin hormigas voladoras: cómo erradicarlas

Las hormigas voladoras, que tienen como única función la de reproducirse, se fecundan en el aire por lo general, formando parejas para aparearse.

Las hembras, luego de la reproducción, se comen sus alas. Los machos, al igual que los zánganos de las abejas, mueren luego de la cópula, ya que su única función es la de reproducción.

Para alejarlas del jardín, hay plantas que tienen olores fuertes y las ahuyenta. Ellas son: