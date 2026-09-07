Cómo cuidar los frutales para una osecha próspera después de la primavera

El riego requiere especial atención durante septiembre. A medida que aumentan las temperaturas, el árbol comienza a demandar más agua, pero esto no significa mantener el suelo permanentemente mojado. Lo recomendable es comprobar la humedad antes de volver a regar y asegurar un buen drenaje para evitar problemas en las raíces.

Otro punto fundamental que comparten quienes más saben de jardinería consiste en controlar la aparición de plagas y enfermedades. Los primeros brotes y las flores pueden atraer insectos, por lo que revisar periódicamente hojas, ramas y tallos permite detectar cualquier problema a tiempo. Si aparecen señales de infestación, es conveniente actuar rápidamente utilizando métodos adecuados para cada especie.

El acolchado alrededor de la base también resulta útil. Una capa de materia orgánica ayuda a conservar la humedad, reducir el crecimiento de malezas y proteger las raíces frente a cambios bruscos de temperatura.

Finalmente, durante la floración es importante evitar manipulaciones innecesarias y favorecer la presencia de polinizadores. Con suelo nutritivo, riego equilibrado, buena exposición solar y vigilancia constante, el árbol frutal llegará fortalecido a la primavera y tendrá mejores condiciones para desarrollar flores y posteriormente frutos.