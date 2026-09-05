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Para el frío: receta de guiso de fideos con verduras

Una propuesta de olla única con fideos, verduras y caldo, pensada para resolver almuerzos o cenas con ingredientes de uso habitual.

El guiso de fideos con verduras reúne ingredientes habituales de la cocina cotidiana en un plato de una sola olla. La combinación de pasta, vegetales y caldo ofrece una alternativa para almuerzos o cenas durante los meses de temperaturas más bajas. La composición de la receta admite ajustes según la época del año y los productos disponibles.

La base suele incluir cebolla, morrón, zanahoria, papa, calabaza o zapallito, aunque no existe una única versión. También puede incorporar tomate, acelga, espinaca, arvejas o choclo. Cada combinación modifica la presencia de vegetales y permite aprovechar los ingredientes que quedaron en la heladera.

Además de las variantes con carne vacuna, pollo o salchicha, existen opciones con lentejas, garbanzos o porotos. Estas alternativas amplían el aporte de proteínas y permiten adaptar el plato a distintos hábitos alimentarios. Las cantidades dependen del número de porciones y del tipo de fideos elegido.

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Receta de guiso de fideos con verduras

El guiso de fideos con verduras es una preparación sustanciosa que combina fideos secos (tipo tirabuzón, moñito o codito) con una variedad de verduras rehogadas y cocidas en caldo, todo en una sola olla. Es una receta simple, económica y muy adaptable a los gustos o ingredientes disponibles.

El resultado es un plato completo, de consistencia húmeda y con los fideos integrados a las verduras y el caldo. Puede servirse como opción principal en el almuerzo o la cena y admite acompañamientos simples, como queso rallado o pan.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 250 gr de fideos secos (tirabuzón, moñito o codito)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria
  • 1 papa
  • 1/2 morrón rojo
  • 1 zapallito verde
  • 1 tomate grande o 200 gr de puré de tomate
  • 2 dientes de ajo
  • 750 ml de caldo de verduras
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 hoja de laurel (opcional)
  • Queso rallado para servir (opcional)

Cómo hacer guiso de fideos con verduras, paso a paso

  • Pelar y cortar la cebolla, la zanahoria, la papa, el zapallito y el morrón en cubitos pequeños. Picar el ajo.
  • Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  • Sumar la zanahoria y el morrón, saltear 2 minutos, luego agregar la papa y el zapallito.
  • Incorporar el tomate picado o el puré de tomate y mezclar.
  • Condimentar con sal, pimienta, pimentón y la hoja de laurel.
  • Añadir el caldo de verduras y llevar a hervor.
  • Cuando las verduras estén semi tiernas (unos 10 minutos), agregar los fideos secos.
  • Cocinar a fuego medio, revolviendo de vez en cuando para que no se peguen, hasta que los fideos estén al dente y el guiso tenga una textura cremosa (10-12 minutos).
  • Si hace falta, agregar un poco más de caldo o agua caliente para que los fideos se cocinen bien pero sin que quede aguado.
  • Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos antes de servir.
  • Servir caliente, espolvoreando queso rallado si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 55 gr
  • Proteínas: 8 gr

Los datos son estimaciones y cada uno de los valores nutricionales precisos dependerán de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 3 días. En freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, añadir un chorrito de caldo o agua para mantener la cremosidad.

FUENTE: Infobae

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