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Cómo cuidar las uñas de una inflamación de cutículas

Las cutículas suelen inflamarse cuando las retiramos en exceso o utilizar herramientas sin desinfectar es una de las razones principales.

Las manos son una de las partes del más expuestas a lo que nos rodea, y la salud de las uñas depende en gran medida del estado de la piel que las rodea. La inflamación de las cutículas(un problema común que suele manifestarse con enrojecimiento, hinchazón, dolor al tacto e incluso pequeñas heridas) no solo resulta incómoda a nivel estético, sino que puede comprometer la protección natural contra infecciones.

¿Por qué se inflaman las cutículas?

La cutícula actúa como una barrera protectora que sella la matriz de la uña para impedir la entrada de bacterias, hongos y suciedad. Cuando esa barrera se rompe o se irrita, se desencadena la inflamación.

Es mejor empujar las cutículas en lugar de cortarlas.

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Las cutículas suelen inflamarse cuando las retiramos en exceso o utilizar herramientas sin desinfectar es una de las razones principales. Al cortar la piel viva en lugar de solo empujarla, se generan microlesiones propensas a infectarse (cuadro conocido como paroniquia).

Además, la exposición continua al frío, al agua o el uso recurrente de geles hidroalcohólicos y jabones agresivos reseca la zona, haciendo que la piel se cuartee y surjan los molestos "padrastros".

Por otro lado, morderse las uñas o arrancar las pieles secas con los dientes o los dedos daña de forma directa los tejidos y facilita la entrada de gérmenes y bacterias. Otra causa de la inflamación de las cutículas es lavar los platos o manipular productos de limpieza sin guantes deteriora la capa lipídica de la piel.

La hidratación de las cutículas debe hacerse todos los días.

Claves para cuidar y prevenir la inflamación de las cutículas

Las cutículas pueden recuperarse siguiendo estos consejos:

  • Aplicar aceite para cutículas o cremas de manos ricas en ingredientes nutritivos (como vitamina E o aceites vegetales) ayuda a restaurar la flexibilidad de la zona. Se recomienda realizar un suave masaje circular cada noche para reactivar la circulación.
  • En lugar de tijeras o alicates, lo ideal es ablandar la zona con agua tibia o un producto quitacutículas y usar un palito de naranjo cubierto con algodón para empujarlas suavemente hacia atrás.
  • Usar guantes al realizar tareas del hogar o manipular químicos evita la erosión del manto lipídico.
  • Es preferible optar por fórmulas sin acetona, ya que este solvente deshidrata fuertemente la uña y la piel circundante.

Si la inflamación persiste, genera calor local o presenta pus, es fundamental consultar con un dermatólogo o profesional de la salud, ya que podría tratarse de una infección bacteriana o fúngica que requiera tratamiento específico.

FUENTE: DiarioUno

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