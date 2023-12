Comer frutillas hace bien para la salud cardiovascular

Un estudio que fue difundido en el Journal of Nutritional Science señaló que comer estas frutas aumenta los niveles de vitamina C y ácido fólico, beneficiando la salud. Además, el consumo de fresas mejoró la resistencia de las de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) a la oxidación, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas. Asimismo, a pesar de su sabor dulce, la investigación señaló que su ingesta no provoca efectos adversos en los niveles de glucosa en la sangre.

Otra investigación, publicada en la revista Nutrients, de 14 semanas de duración y de carácter aleatorio y controlado asignó a sus participantes a tres grupos diferentes que consumieron, durante cuatro semanas, dosis variables de un polvo de fresa, intercaladas con períodos de descanso. Los participantes mantuvieron su dieta y rutina diarias.