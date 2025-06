Cinco consejos de expertos para olvidar un mal recuerdo

El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para protegernos. Una de sus estrategias más complejas —y a la vez más malinterpretadas— es el olvido selectivo. No es raro escuchar frases como “yo bloqueé eso por completo” o “no recuerdo nada de mi infancia”. Y no es simple descuido. Es un mecanismo de defensa. La mente, cuando algo duele demasiado, puede elegir no recordarlo. No porque no haya pasado, sino porque recordarlo sería demasiado abrumador.