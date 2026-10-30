Cómo cuidar la piel después de los 40

El especialista señaló que el envejecimiento facial no se limita a las arrugas. También involucra cambios en la hidratación, la luminosidad y la elasticidad, junto con posibles alteraciones de la pigmentación. En ese marco, cuidar la barrera cutánea ayuda a que la piel conserve mejor el agua y resista factores externos.

A los 30, una pauta básica puede incluir limpieza adecuada al tipo de piel, hidratación y protector solar. Los retinoides pueden incorporarse cuando estén indicados por un profesional, ya que no todas las personas los toleran de la misma manera y requieren una adaptación gradual. La constancia en una rutina simple suele ser más relevante que acumular productos.

A los 40, el foco se amplía a las manchas y la elasticidad

Durante los 40 años, el cuidado preventivo continúa, aunque suele ser necesario abordar señales ya visibles. Entre ellas figuran las manchas, las arrugas de movimiento, los cambios en la textura y los primeros signos de pérdida de firmeza.

Nieto explicó a GQ que el tratamiento debería responder a los signos predominantes de cada caso. “Lo importante es identificar qué signos predominan en cada caso y adaptar el tratamiento a esas necesidades concretas”, indicó el especialista.

La radiación ultravioleta es uno de los factores externos con mayor impacto sobre el envejecimiento de la piel. Por ese motivo, la aplicación diaria y la reaplicación del protector solar cuando corresponde siguen siendo una medida central. En paralelo, la consulta dermatológica puede permitir diferenciar una mancha cosmética de una lesión que necesita evaluación específica.

Después de los 50 aparecen cambios de volumen y laxitud

A partir de los 50, la pérdida de volumen facial y la laxitud suelen ganar importancia. La reducción progresiva de colágeno y el deterioro de las fibras de elastina afectan la estructura de la piel, mientras que los cambios en el tejido adiposo y los soportes del rostro modifican sus contornos.

En esta etapa, el experto plantea la posibilidad de evaluar tecnologías y procedimientos que estimulen la piel, siempre a partir de un diagnóstico individual. El envejecimiento facial afecta la epidermis, la dermis, el tejido adiposo, la musculatura y las estructuras de sostén, según indicó Nieto.

La hidratación continúa como una prioridad. Las pieles maduras pueden experimentar mayor sequedad y sensibilidad, por lo que conviene evitar incorporar activos o tratamientos de forma indiscriminada. Una rutina bien tolerada y sostenida permite atender las necesidades cotidianas sin deteriorar la barrera cutánea.

A los 60, la calidad cutánea se vuelve prioritaria

En los 60 años, el abordaje suele concentrarse en la calidad de la piel, la hidratación, la pigmentación, la laxitud y la pérdida de volumen. La meta no consiste en replicar una piel de otra edad, sino en acompañar sus condiciones actuales con cuidados acordes.

El dermatólogo advirtió que uno de los errores frecuentes es reaccionar solo cuando las arrugas, manchas o la flacidez ya son evidentes. “La prevención no consiste en utilizar diez productos diferentes, sino en elegir los adecuados y seguir una pauta coherente”, afirmó en declaraciones recogidas por GQ.

La edad no determina por sí sola el estado de la piel. La herencia genética y la exposición acumulada al sol conviven con decisiones cotidianas, como el descanso, el tabaquismo o la protección frente a agentes externos. Por eso, una evaluación profesional puede ayudar a definir prioridades y evitar rutinas que no respondan a las necesidades reales del cutis.