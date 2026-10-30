Recomendaciones para transmitir buena energía

Según Harvard, esta es la forma de transmitir buena energía

El especialista de la Universidad de Harvard, Robert Waldinger, indicó que la mejor forma de transmitir buena energía es siendo amables y generosos. Aspecto que no solamente mejora la vida de quién lo transforma en un hábito cotidiano, sino también en quien recibe ese trato amigable.

“Ninguno de nosotros puede controlar la manera en que otras personas se comprometen con nosotros pero sí podemos controlar la manera en que nosotros nos comprometemos con ellas. Puede que no estemos recibiendo el apoyo que nos gustaría, pero eso no significa que no podamos darlo”, señaló Waldinger en su trabajo titulado La buena vida.

“Cuando vemos a una persona que actúa con gentileza se desencadenan en nosotros una serie de reacciones químicas poderosísimas que mejoran el nivel de estrés, activan la producción de endorfinas, desinflaman, etc... La gentileza es una bomba química para nuestro cuerpo”, agrega Daniel Lumera, biólogo experto en felicidad.

Las 6 recomendaciones para tener buena energía

La escuela de Salud Pública de Harvard recomienda una serie de hábitos para contar con un excelente nivel de energía física y mental, estos son: