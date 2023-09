Chocolate: de alimento prohibido a recomendado para la salud

Sin embargo, cada vez más evidencia científica lo postula como beneficioso para la salud. Al parecer, el secreto está en los flavonoides, un compuesto del cacao que tiene múltiples propiedades saludables. Es que según se descubrió, este poderoso compuesto que se esconde en el chocolate, particularmente en las variedades oscuras, mejora la memoria y la salud del cerebro.

Y si bien los flavonoides también están presentes en el té verde, las manzanas y los frutos rojos, hoy nos convoca el chocolate.

“Hay evidencia acerca de que una dosis de 500 miligramos de flavonoides llamados flavanoles son clave para mejorar la memoria en el cerebro que envejece”, dijo el profesor Aedin Cassidy de la Queen’s University de Belfast.

Y añadió: “La dosis necesaria para estas mejoras en la salud del cerebro se puede lograr fácilmente. Por ejemplo, una taza de té, seis cuadrados de chocolate amargo, un par de porciones de frutos rojos y manzanas proporcionarían en conjunto alrededor de los 500 miligramos recomendados para mejorar la memoria”.

La investigación, que fue publicada en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences, involucró a más de 3.500 adultos, que tenían un promedio de 70 años. La mayoría ya llevaba una dieta saludable rica en flavanoles.

Los participantes recibieron un suplemento diario de flavanol de 500 miligramos o un placebo durante tres años. Y los resultados mostraron que sus puntuaciones de memoria mejoraron alrededor de un 10% entre quienes recibieron el suplemento, en comparación con quienes tomaron un placebo.

Otro estudio realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard halló que consumir dos tazas de chocolate caliente al día podría ayudar a las funciones cognitivas de los adultos mayores. Los resultados se reflejaron a través de un experimento de laboratorio, según el que el extracto de cacao podría ayudar a retrasar los síntomas del deterioro cognitivo como la pérdida de la memoria en adultos mayores, la enfermedad de Alzheimer, y la alteración de las vías nerviosas del cerebro.

Para Farzaneh A. Sorond, autor principal del estudio de Harvard, “dado que diferentes áreas del cerebro necesitan más energía para completar sus tareas, también necesitan un mayor flujo sanguíneo. Esta relación, llamada acoplamiento neurovascular, puede desempeñar una función importante en enfermedades como el Alzheimer”.

Adicionalmente, y relacionado con estos beneficios que se encontraron en el consumo de chocolate, se determinó que puede ayudar a reducir la presión arterial, puesto que los flavonoides favorecen la producción de óxido nítrico, lo cual impulsa la relajación de los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo, lo que reduce la presión arterial.

Cuando una persona padece de hipertensión, tiene mayor riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, que constituyen la principal causa de muerte en los Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Por último, los expertos aseguran que de igual manera, el chocolate disminuye la inflamación en algunas zonas del cuerpo. Y es por eso que, según el estudio de Harvard, se recomienda ingerir cerca de seis gramos diarios de chocolate -preferentemente amargo-.