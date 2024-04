Chau ropa: los importantes beneficios de dormir desnudos

Hace ya muchos años, la legendaria Marilyn Monroe hacía campaña de la desnudez en la cama promocionando una reconocida fragancia. Ella no se vestía para dormir, o al menos eso dice la leyenda y esa costumbre puede no sólo ser sexy, sino también buena para la salud y no se trata de usar un perfume u otro para dormir, sino de no utilizar pijama ni camisón.