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Endo Verde volvió a imponerse en el gran clásico del turf sanjuanino

Con Juan Carlos Noriega en la conducción, Endo Verde se impuso en la 74ª edición de la Clásica Domingo Faustino Sarmiento y volvió a ganar el tradicional clásico sanjuanino.

Endo Verde cumplió con su condición de favorito y se quedó con la 74ª edición del Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento, la carrera principal de la jornada hípica en San Juan. El caballo de seis años, propiedad de Gastón Ávila y representante del Stud El Rezongón, se impuso en una definición exigente y recibió un premio de $10.000.000.

El alazán fue guiado por el experimentado jockey Juan Carlos “Chupino” Noriega y terminó por delante de Agavero, que quedó segundo, mientras que Ettore completó el podio. La victoria confirmó las expectativas que Endo Verde había generado antes de la competencia y le permitió cerrar una temporada 2026 con resultados destacados.

Endo Verde llegó al Sarmiento con antecedentes que lo ubicaban entre los principales candidatos.

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Durante este año había conseguido victorias importantes en Mendoza, entre ellas el Clásico Vendimia y posteriormente el Patrono Santiago, resultados que lo posicionaron como uno de los caballos fuertes para la gran carrera sanjuanina.

En la competencia de este viernes, el alazán fue avanzando posiciones hasta llegar a los metros decisivos, donde consiguió sostenerse adelante y quedarse con la carrera más importante de la jornada.

La victoria tuvo además un significado especial para el Stud El Rezongón, que volvió a quedarse con el Clásico Sarmiento. En 2025, el equipo había celebrado la competencia con Solicitadísimo. Un año después, fue Endo Verde el encargado de volver a llevar esos colores a lo más alto.

El triunfo también significó un reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos meses por Gastón Ávila y todo el equipo que acompañó la preparación del caballo.

Después de la competencia se realizó la entrega de premios del Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento. Gastón Ávila recibió la distinción correspondiente al propietario, mientras que Juan Carlos “Chupino” Noriega fue reconocido como jockey.

También fueron distinguidos Luciano Silvestre, en representación del veterinario Edgardo Gómez; Joaquín Perona, como peón; y Sergio Perona, como entrenador.

Con el triunfo y el premio de $10 millones, Endo Verde cerró la 74ª edición del Clásico Sarmiento como el gran protagonista de la jornada y puso el broche a un 2026 marcado por importantes victorias.

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