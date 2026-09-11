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Con un equipo remendado, Boca recibe a Central Córdoba

El partido de la novena fecha de la Zona A, que está programado para las 21:30, será arbitrado por Yael Falcón Pérez, tendrá en el VAR a Yamil Possi y se podrá ver a través de ESPN Premium.

Con un equipo absolutamente remendado, Boca recibirá este viernes en la Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero en la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que está programado para las 21:30, será arbitrado por Yael Falcón Pérez, tendrá en el VAR a Yamil Possi y se podrá ver a través de ESPN Premium.

El equipo de la Ribera llega a este encuentro luego de la muy valiosa victoria por 1 a 0 conseguida sobre San Pablo de Brasil el último martes, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, Rodolfo Arruabarrena alinearía una formación absolutamente alternativa con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares.

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De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura, ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este certamen, en el que solo sumó 7 puntos y está decimocuartos en la Zona A. En la última fecha, el equipo dirigido por Sebastián Domínguez cayó 1 a 0 como local ante Independiente.

Probables formaciones:

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Ángel Romero, Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Darío Cáceres, Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Santiago Moyano; Lucas González, Matías Vera; Diego Barrera, Marco Iacobellis, Fernando Martínez; Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.

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