Con un equipo absolutamente remendado, Boca recibirá este viernes en la Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero en la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que está programado para las 21:30, será arbitrado por Yael Falcón Pérez, tendrá en el VAR a Yamil Possi y se podrá ver a través de ESPN Premium.
Con un equipo remendado, Boca recibe a Central Córdoba
El partido de la novena fecha de la Zona A, que está programado para las 21:30, será arbitrado por Yael Falcón Pérez, tendrá en el VAR a Yamil Possi y se podrá ver a través de ESPN Premium.