Con un equipo remendado, Boca recibe a Central Córdoba

El equipo de la Ribera llega a este encuentro luego de la muy valiosa victoria por 1 a 0 conseguida sobre San Pablo de Brasil el último martes, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, Rodolfo Arruabarrena alinearía una formación absolutamente alternativa con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares.