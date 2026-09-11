Vicuña adjudicó el primer tramo del Corredor Norte a una UTE con presencia sanjuanina

Las secciones comprenden 63,6 kilómetros entre la localidad de Angualasto y Junta La Palca, pasando por Malimán, y constituyen el primer tramo de los aproximadamente 220 kilómetros del Corredor Norte.

Este paso representa un nuevo avance en la construcción de esta infraestructura, que permitirá acceder al Proyecto a través de la provincia de San Juan y acompañará los requerimientos logísticos asociados a sus próximas etapas. La UTE seleccionada tendrá a su cargo las obras de acuerdo con la ingeniería aprobada. El alcance incluye movimientos de suelo, construcción de terraplenes, excavaciones y voladuras, así como sistemas de drenaje, estructuras de contención, señalización y otros elementos de seguridad vial.