Vicuña adjudicó la construcción de las secciones A1 y A2 del Corredor Norte, el futuro camino de acceso al Proyecto, a la UTE conformada por Contreras, BBC (Boetto y Buttigliengo Constructora) y la sanjuanina Construmin, tras un proceso competitivo de evaluación técnica y económica que también contempló la participación local en la ejecución de las obras.
Vicuña adjudicó el primer tramo del Corredor Norte a una UTE con presencia sanjuanina
La UTE seleccionada se conformó a partir de las rondas de negocios impulsadas por Vicuña, que facilitaron la vinculación entre empresas sanjuaninas y nacionales interesadas en las oportunidades asociadas al Proyecto. S