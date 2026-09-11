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Vicuña adjudicó el primer tramo del Corredor Norte a una UTE con presencia sanjuanina

La UTE seleccionada se conformó a partir de las rondas de negocios impulsadas por Vicuña, que facilitaron la vinculación entre empresas sanjuaninas y nacionales interesadas en las oportunidades asociadas al Proyecto. S

Vicuña adjudicó la construcción de las secciones A1 y A2 del Corredor Norte, el futuro camino de acceso al Proyecto, a la UTE conformada por Contreras, BBC (Boetto y Buttigliengo Constructora) y la sanjuanina Construmin, tras un proceso competitivo de evaluación técnica y económica que también contempló la participación local en la ejecución de las obras.

Las secciones comprenden 63,6 kilómetros entre la localidad de Angualasto y Junta La Palca, pasando por Malimán, y constituyen el primer tramo de los aproximadamente 220 kilómetros del Corredor Norte.

Este paso representa un nuevo avance en la construcción de esta infraestructura, que permitirá acceder al Proyecto a través de la provincia de San Juan y acompañará los requerimientos logísticos asociados a sus próximas etapas. La UTE seleccionada tendrá a su cargo las obras de acuerdo con la ingeniería aprobada. El alcance incluye movimientos de suelo, construcción de terraplenes, excavaciones y voladuras, así como sistemas de drenaje, estructuras de contención, señalización y otros elementos de seguridad vial.

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Participación local

La UTE seleccionada se conformó a partir de las rondas de negocios impulsadas por Vicuña, que facilitaron la vinculación entre empresas sanjuaninas y nacionales interesadas en las oportunidades asociadas al Proyecto. Su posterior presentación en el proceso competitivo y la obtención del contrato representan un resultado concreto de estas iniciativas y del trabajo que Vicuña viene realizando para ampliar la presencia de empresas locales en su cadena de valor.

Sobre Vicuña Vicuña Corp.

es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en San Juan, Argentina, y la Región de Atacama, Chile.

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