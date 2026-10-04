La jornada deportiva del sábado se transformó en una dolorosa fatalidad en la localidad de El Encón, dentro del departamento 25 de Mayo. Durante el desarrollo de un certamen correspondiente a la categoría Senior que convocaba a las familias del este sanjuanino, un jugador de 53 años sufrió una descompensación repentina en medio de la cancha y falleció antes de poder recibir atención hospitalaria de emergencia.
Tragedia en El Encón: murió un hombre mientras jugaba al fútbol
El futbolista de 53 años se descompensó durante un partido y murió de un infarto.