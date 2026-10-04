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Tragedia en El Encón: murió un hombre mientras jugaba al fútbol

El futbolista de 53 años se descompensó durante un partido y murió de un infarto.

La jornada deportiva del sábado se transformó en una dolorosa fatalidad en la localidad de El Encón, dentro del departamento 25 de Mayo. Durante el desarrollo de un certamen correspondiente a la categoría Senior que convocaba a las familias del este sanjuanino, un jugador de 53 años sufrió una descompensación repentina en medio de la cancha y falleció antes de poder recibir atención hospitalaria de emergencia.

El encuentro que enfrentaba a los planteles de El Encón y Defensores La Chimbera inició con normalidad minutos antes de las 15. Sin embargo, en pleno trámite del cotejo, el futbolista identificado formalmente con el apellido Ochoa manifestó un severo malestar físico que lo obligó a desplomarse sobre el césped. La situación generó alarma inmediata y provocó que compañeros de equipo e integrantes del cuadro rival suspendieran las acciones para socorrerlo e intentar maniobras primarias de reanimación.

Ante la urgencia, decidieron trasladarlo de forma particular al Hospital de 25 de Mayo donde los médicos de guardia confirmaron que el paciente ingresó sin signos vitales. Preliminarmente informaron que el deceso fue producto de un paro cardíaco masivo.

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