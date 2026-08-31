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Capital continúa con la limpieza de plazas y espacios verdes

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa con las acciones destinadas a la limpieza, conservación y mantenimiento de los espacios públicos, mediante un cronograma semana.

La Ciudad continúa con la limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes del sector surDel lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan desarrollará un nuevo cronograma de limpieza y mantenimiento en plazas, paseos, bulevares y espacios verdes del sector sur, con tareas previstas durante los turnos mañana y tarde.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa con las acciones destinadas a la limpieza, conservación y mantenimiento de los espacios públicos, mediante un cronograma semanal que comprende distintos puntos del sector sur de Capital.

Turno mañana

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Lunes 31 de agosto: los trabajos se realizarán en Plaza El Porteñito de B° Bardiani, dos espacios verdes de Plaza Villa Carolina, nueve espacios verdes de Plaza B° Solares de Otoño y derivadores de calle Pedro de Valdivia y Av. Rioja.

Martes 1 de septiembre: las cuadrillas trabajarán en Plaza de calles Arenales y España, Plaza B° CRAS, Plaza Barrio UVT, Plaza B° Santa Teresita, Plaza República del Perú, tres espacios verdes de Plaza B° Las Heras y espacio verde CIC B° Manantial.

Miércoles 2: las tareas comprenderán Plaza Italia, Barrio Porres y Plaza Cabo Principal Castro.

Jueves 3: se intervendrá en el Paseo de Av. Dr. Guillermo Rawson, desde 25 de Mayo hasta 9 de Julio, y Plaza Hipólito Yrigoyen.

Viernes 4: los trabajos se concentrarán en Plaza Monseñor Di Stéfano y Plaza Daniel Coll.

Turno tarde

Lunes 31 de agosto: las tareas alcanzarán Plaza B° 7 de Septiembre, Plaza B° Natania III, dos espacios verdes de Plaza B° 15 de Mayo, Plaza Pedro de Valdivia, dos espacios verdes de Plaza B° Santa Cecilia, Plaza Walter Melcher, Plaza B° Facultad, boulevard Esquiú desde Patricias Sanjuaninas hasta Lavalle y Plaza Fray Justo Santa María de Oro.

Martes 1: se trabajará en tres espacios verdes de Plaza B° Carolina II, boulevard Nuche, Plaza Humberto Correa, Plaza B° Luz y Fuerza, derivadores de 9 de Julio y Las Heras, boulevard de Av. Córdoba desde Las Heras hasta Av. España, espacio verde del Polo Cultural, Plaza Pablo Rojas y Plaza Galicia.

Miércoles 2: las intervenciones se realizarán en Plaza 25 de Mayo, Plaza Dr. Antonino Aberastain, Plaza Monseñor Orzali y Plaza Juan XXIII.

Jueves 3: las tareas estarán concentradas en Plaza de Trinidad y Villa Maturano.

Viernes 4: se trabajará en el boulevard de Av. Libertador General San Martín, desde Las Heras hasta Santa María de Oro; el espacio verde de calle 25 de Mayo entre Paula Albarracín de Sarmiento y Matías Zavalla; el espacio verde de Paula Albarracín de Sarmiento entre Lateral de Circunvalación y Av. Libertador General San Martín; y el espacio verde de calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro.

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