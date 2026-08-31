Capital continúa con la limpieza de plazas y espacios verdes

Lunes 31 de agosto: los trabajos se realizarán en Plaza El Porteñito de B° Bardiani, dos espacios verdes de Plaza Villa Carolina, nueve espacios verdes de Plaza B° Solares de Otoño y derivadores de calle Pedro de Valdivia y Av. Rioja.
Martes 1 de septiembre: las cuadrillas trabajarán en Plaza de calles Arenales y España, Plaza B° CRAS, Plaza Barrio UVT, Plaza B° Santa Teresita, Plaza República del Perú, tres espacios verdes de Plaza B° Las Heras y espacio verde CIC B° Manantial.
Miércoles 2: las tareas comprenderán Plaza Italia, Barrio Porres y Plaza Cabo Principal Castro.
Jueves 3: se intervendrá en el Paseo de Av. Dr. Guillermo Rawson, desde 25 de Mayo hasta 9 de Julio, y Plaza Hipólito Yrigoyen.
Viernes 4: los trabajos se concentrarán en Plaza Monseñor Di Stéfano y Plaza Daniel Coll.
Turno tarde
Lunes 31 de agosto: las tareas alcanzarán Plaza B° 7 de Septiembre, Plaza B° Natania III, dos espacios verdes de Plaza B° 15 de Mayo, Plaza Pedro de Valdivia, dos espacios verdes de Plaza B° Santa Cecilia, Plaza Walter Melcher, Plaza B° Facultad, boulevard Esquiú desde Patricias Sanjuaninas hasta Lavalle y Plaza Fray Justo Santa María de Oro.
Martes 1: se trabajará en tres espacios verdes de Plaza B° Carolina II, boulevard Nuche, Plaza Humberto Correa, Plaza B° Luz y Fuerza, derivadores de 9 de Julio y Las Heras, boulevard de Av. Córdoba desde Las Heras hasta Av. España, espacio verde del Polo Cultural, Plaza Pablo Rojas y Plaza Galicia.
Miércoles 2: las intervenciones se realizarán en Plaza 25 de Mayo, Plaza Dr. Antonino Aberastain, Plaza Monseñor Orzali y Plaza Juan XXIII.
Jueves 3: las tareas estarán concentradas en Plaza de Trinidad y Villa Maturano.
Viernes 4: se trabajará en el boulevard de Av. Libertador General San Martín, desde Las Heras hasta Santa María de Oro; el espacio verde de calle 25 de Mayo entre Paula Albarracín de Sarmiento y Matías Zavalla; el espacio verde de Paula Albarracín de Sarmiento entre Lateral de Circunvalación y Av. Libertador General San Martín; y el espacio verde de calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro.