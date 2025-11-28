"
VIH en San Juan: más de la mitad se diagnostica tarde y amplían testeos

San Juan registró 117 nuevos casos y más del 50% de diagnósticos tardíos. Para reforzar la detección temprana, habrá operativos gratuitos de testeo para VIH, sífilis y hepatitis.

San Juan afronta un escenario donde la detección tardía del VIH sigue siendo uno de los principales desafíos sanitarios. En el último año se notificaron 117 nuevos casos en la provincia y, según datos del programa especializado, más del 50% de los diagnósticos se realizaron en etapas avanzadas. Esta tendencia, que replica la media nacional, coloca en el centro de la agenda pública la necesidad de ampliar el acceso a los testeos.

El VIH es un virus que afecta directamente al sistema inmunológico y no debe confundirse con el SIDA, que es la fase avanzada de la infección. Si bien no tiene cura, los tratamientos actuales permiten llevar una vida plena y saludable. Las vías de transmisión más frecuentes son las relaciones sexuales sin preservativo, el uso compartido de jeringas y la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Frente a este escenario, el diagnóstico temprano resulta determinante tanto para el cuidado individual como para la prevención comunitaria.

En línea con estas necesidades, el sistema de Salud de San Juan desarrollará dos jornadas especiales de testeo gratuito, confidencial y con resultados en minutos. Las actividades se realizarán en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, con el objetivo de acercar el diagnóstico a la población y derribar barreras de acceso.

El primer operativo será el 1 de diciembre en el Hospital Dr. Guillermo Rawson. Durante la mañana, de 8 a 13, los estudios se realizarán en los consultorios externos de adultos, específicamente en los consultorios 23 y 24 del área de Infectología. Por la tarde, de 14 a 17, la actividad continuará en el “Lugar de la Diversidad”, ubicado en el ex Servicio de Urgencias sobre calle General Paz. Desde el organismo recordaron que “el único requisito es presentar el DNI”.

La agenda continuará el 4 de diciembre con un operativo ampliado en el Centro Cultural Conte Grand, de 17 a 21, donde se realizarán testeos rápidos para VIH, ITS y sífilis, además de vacunación. La acción reunirá a diversas áreas del sistema de salud, entre ellas nutrición, enfermería, salud sexual, salud mental, adolescencia, inmunizaciones y programas de control de tuberculosis y lepra.

Las autoridades remarcaron que estas jornadas buscan facilitar el acceso a estudios fundamentales para revertir el escenario epidemiológico provincial. En declaraciones radiales, desde el programa especializado advirtieron que “muchas personas no se testean a tiempo y llegan al sistema de salud cuando ya aparecieron complicaciones”. También señalaron que el grupo con mayor incidencia corresponde a varones de entre 20 y 40 años.

Tanto los testeos como el tratamiento antirretroviral son gratuitos en el sistema público. El objetivo sanitario es alcanzar carga viral indetectable, una condición que evita la transmisión del virus y es clave para el control epidemiológico.

Para consultas, la comunidad puede comunicarse con el programa provincial dedicado al VIH, ITS y hepatitis virales a los teléfonos oficiales.

