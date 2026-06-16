Imparable: con un triplete de Messi, Argentina le ganó 3-0 a Argelia

Ese festejo del capitán sucedió después del tanto anulado a Tarifas Chaibi a los siete minutos. Esa acción fue un llamado de alerta para la Albiceleste, que recuperó el control del juego con rapidez, desempató la paridad y se acercó al arco de Zidane en diferentes oportunidades con Messi como conductor de cada ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2067055544016290116&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE MESSI!



El 10 de la Selección Argentina puso el 1-0 ante Argelia en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/v6Iov18cMM — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

La Argentina encontró la ventaja a través de su capitán. Lionel Messi recibió un pase entre líneas de Rodrigo De Paul, aceleró hacia el área y definió con un remate preciso al ángulo, imposible para Luca Zidane. La jugada nació desde la mitad de la cancha y encontró espacios entre los defensores argelinos.

Con su gol, Messi puso el 1-0 para la selección en el debut mundialista en Kansas City.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2067052929329082779&partner=&hide_thread=false ANULADO EL GOL DE ARGELIA



Chaibi puso en ventaja a los africanos sobre Argentina, pero también fue ANULADO por fuera de juego.



¡¡RESPIRA LA ALBICELESTE EN KANSAS!! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/qAqBsSgGLB — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

La respuesta argelina fue inmediata. Ibrahim Maza filtró un gran pase entre los centrales argentinos para Fares Chaibi, que definió de primera junto a un palo ante la salida de Emiliano Martínez. Sin embargo, el asistente levantó la bandera y la acción quedó invalidada por posición adelantada. El partido sigue 0 a 0 en Kansas City.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2067052095665053817&partner=&hide_thread=false ¡¡ERA UN GOLAZO DE ARGENTINA, ERA DE LIONEL!!



Messi puso el 1-0 para la Albiceleste, pero fue ANULADO por fuera de juego de la Pulga. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EUlg8PC4ry — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

Lionel Messi definió con precisión ante la salida de Luca Zidane después de una asistencia de Lautaro Martínez, aunque la acción quedó invalidada por posición adelantada.

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El capitán argentino había encontrado el gol en la primera combinación profunda del equipo, pero el fuera de juego era claro y el marcador sigue 0 a 0 en Kansas City.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2067050659967336772&partner=&hide_thread=false PIEL DE GALLINA pic.twitter.com/j7pJzfaTx2 — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

La ilusión albiceleste se siente desde temprano en las calles de Kansas, teñidas de celeste y blanco por miles de hinchas argentinos que llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos y también directamente desde Argentina para acompañar al campeón del mundo en su estreno.

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El encuentro tiene además un condimento histórico: Lionel Messi disputa su sexto Mundial, una marca inédita que lo convierte en el primer futbolista en participar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

La formación de Argentina es: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El cuerpo técnico también confirmó que Emiliano "Dibu" Martínez está plenamente recuperado de la fractura sufrida en uno de los dedos de su mano derecha y será titular en el debut.

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Del otro lado estará una Argelia que llega con confianza y sin complejos para enfrentar al vigente campeón del mundo. El seleccionado dirigido por Vladimir Petkovic formará con: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Fares Chaibi, Ibrahim Maza, Anis Hadj Moussa; Amine Gouiri

Será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en una Copa del Mundo.

Cómo ver el partido

El encuentro se puede seguir en vivo a través de DSports, Telefe, TV Pública y TyC Sports. Además, en San Juan, Canal 8 realiza una cobertura especial del Mundial 2026 y transmite todos los partidos de la Selección argentina, llevando cada detalle del debut albiceleste a los hogares sanjuaninos.