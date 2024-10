Victoria Del Carril: "Mi objetivo principal es disfrutar y aprender"

“Estoy muy feliz”, expresó la jugadora al evaluar cómo está atravesando este momento en medio de las prácticas con Las Leonas. “Los entrenamientos son de lunes a jueves en la mañana y luego la tarde libre. Los jueves regreso a San Juan y ya el domingo vuelvo a viajar”, contó.

victoria del carril hockey sobre césped leonas (1).jpeg

“Me llamó el entrenador (Fernando Ferrara), ya lo conocía desde Las Leoncitas, me dijo que me había visto jugar en el Súper 8, que estuve con un equipo de Salta como refuerzo. Ahí me vio y que quería convocarme en el nuevo proceso que estaba armando en Las Leonas”, comentó acerca del llamado.