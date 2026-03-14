La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, junto con la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Gobierno y la Policía Minera, llevaron adelante este proyecto en el marco del trabajo coordinado entre Argentina y Chile para el desarrollo de la Temporada de Veranadas 2025–2026.
Veranadas 2025-2026: realizaron controles sanitarios a los animales
El Ministerio de Producción participó del operativo de inspección y control de las veranadas que se desarrolló en los Altos Valles de Calingasta.