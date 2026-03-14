Veranadas 2025-2026: realizaron controles sanitarios a los animales

Este operativo se realiza en cumplimiento del Acta Acuerdo de Veranadas, correspondiente a la presente temporada, suscripta entre autoridades de la provincia de San Juan y representantes de la Región de Coquimbo. En dicha Acta se establecen las condiciones para el desarrollo de las actividades de pastoreo en la zona cordillerana.

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El equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, integrado por el médico veterinario Hugo Pereyra y el ingeniero agrónomo Leopoldo Márquez, tiene a su cargo la verificación del estado sanitario de los animales que ingresan al país, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes. Entre sus tareas se encuentra el control sanitario de enfermedades como brucelosis y tuberculosis, así como el análisis de la carga animal en los campos.