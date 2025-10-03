"
Qué hacer el fin de semana en San Juan: agenda cultural

El Teatro del Bicentenario, el Chalet Cantoni, el Auditorio Juan Victoria y el Centro Cultural Conte Grand cuentan con una serie de actividades programadas para el primer fin de semana de octubre.

En este marco, la banda Postcasete traerá, este viernes, una de las propuestas musicales emergentes más originales de la provincia basada en los históricos MTV Unplugged. La cita será a las 22 y las entradas tienen un valor de $10.000 y se encuentran disponibles en la boletería del TB, de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y sábados de 9:30 a 14. También pueden adquirirse online a través de tuentrada.com

Por su parte, el 3 de octubre, el Chalet Cantoni será sede de una nueva edición del ya clásico Slam Poético San Juan Boca de Zorro, que celebra su séptima edición. La jornada comenzará a las 18, con una gran feria de emprendimientos, literatura y arte y, a las 21, dará inicio la competencia poética que reunirá a voces nuevas y consagradas en un ambiente de pasión, palabra y comunidad.

El evento contará con música en vivo, poesía performática, feria, vino y buena compañía. Las entradas pueden reservarse enviando un mensaje directo al perfil de Instagram @slamsj.bocadezorro.

En el marco de la temporada Nº 51, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ presentará “Un requiem alemán” en el Auditorio Juan Victoria este viernes 3. Desde las 21, con entrada gratuita, el concierto contará con el Coro de la UNSJ, junto a invitados del Coro Universitario de Mendoza. Como solistas estarán la soprano María Milagros García Nacif y el barítono Fernando Lazari.

Entre las actividades, la Feria Amatista celebrará el Día de la Madre que tendrá lugar en los Jardines del Complejo Auditorio Juan Victoria el próximo domingo. Allí, participarán más de 90 de emprendedores y artesanos locales para disfrutar de una tarde única con una amplia variedad de productos. El evento, además, contará con un patio gastronómico, espacio infantil, música en vivo y sorteos será con ingreso gratuito.

Para cerrar el fin de semana, Manuel Wirtz brindará un show en la Sala Principal del Auditorio Juan Victoria. El músico y compositor celebrará el 30° aniversario de “Magia”, su disco bisagra que incluye gran parte de sus éxitos. la cita será el primer domingo de octubre a las 21 y los tickets se adquieren en boletería y por entradaweb

