Vialidad Nacional (Distrito San Juan) emitió un nuevo informe técnico de emergencia en el que endurece las restricciones sobre la Ruta Nacional 141. Debido al severo compromiso de la calzada por el temporal, se ha dispuesto un Corte Total Preventivo que afectará el tránsito durante toda la noche y madrugada.
Urgente: corte total nocturno en Ruta 141 hasta la mañana del lunes
Por seguridad y ante el riesgo de socavones, Vialidad Nacional dispuso el cierre completo del tramo entre la Difunta Correa y la Ruta 510. No se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo hasta las 07:00 hs de mañana.