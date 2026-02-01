"
Urgente: corte total nocturno en Ruta 141 hasta la mañana del lunes

Por seguridad y ante el riesgo de socavones, Vialidad Nacional dispuso el cierre completo del tramo entre la Difunta Correa y la Ruta 510. No se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo hasta las 07:00 hs de mañana.

Vialidad Nacional (Distrito San Juan) emitió un nuevo informe técnico de emergencia en el que endurece las restricciones sobre la Ruta Nacional 141. Debido al severo compromiso de la calzada por el temporal, se ha dispuesto un Corte Total Preventivo que afectará el tránsito durante toda la noche y madrugada.

Detalles de la restricción:

  • Tramo afectado: Entre Paraje Difunta Correa e intersección con RP 510.

  • Horario de corte: Desde las 19:00 hs de hoy domingo hasta las 07:00 hs del lunes 2 de febrero.

  • Vehículos afectados: Prohibición absoluta para camiones, colectivos y vehículos particulares.

Motivos de la medida extrema: La decisión, coordinada con Gendarmería y Defensa Civil, responde a condiciones críticas que ponen en riesgo la vida:

  • Riesgo de socavones: El agua puede haber erosionado el pavimento de forma no visible.

  • Badenes peligrosos: Presencia de agua, barro, piedras y sedimentos.

  • Banquinas inestables: La acumulación de humedad ha debilitado la estructura de la ruta.

Las autoridades solicitan reprogramar viajes de forma urgente y respetar los controles de Gendarmería y la Policía de San Juan apostados en la zona. Se recuerda que cruzar badenes con agua es extremadamente peligroso, ya que el caudal puede ocultar roturas totales del pavimento.

