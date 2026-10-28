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Mínima de 12°C y máxima en ascenso: así estará el tiempo este miércoles

La jornada comenzó con calma y cielo ligeramente nublado. Se prevé un paulatino ascenso de la temperatura hacia la tarde, sin probabilidad de lluvias.

La provincia de San Juan registró un arranque de jornada fresco y estable durante las primeras horas de este miércoles 28 de octubre. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), a las 6:00 de la mañana el termómetro marcó 12.2°C, con una humedad del 73%, presión atmosférica de 951.3 hPa y una visibilidad óptima de 15 kilómetros.

Tras el viento registrado en la jornada previa, las condiciones meteorológicas se presentaron con viento en calma y un cielo ligeramente nublado al amanecer. Para el resto del día se anticipa una temperatura mínima oficial de 12°C y una máxima que alcanzará los 27°C durante la tarde, acompañada por vientos leves del sector Sureste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La nubosidad irá en aumento de manera progresiva hacia la tarde y la noche, pasando de parcialmente a mayormente nublado. Pese a la cobertura nubosa, las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas (entre el 0% y el 10%), asegurando una jornada sin lluvias. El sol salió a las 06:41 y su puesta está prevista para las 19:55 horas.

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