Mínima de 12°C y máxima en ascenso: así estará el tiempo este miércoles

Tras el viento registrado en la jornada previa, las condiciones meteorológicas se presentaron con viento en calma y un cielo ligeramente nublado al amanecer. Para el resto del día se anticipa una temperatura mínima oficial de 12°C y una máxima que alcanzará los 27°C durante la tarde, acompañada por vientos leves del sector Sureste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La nubosidad irá en aumento de manera progresiva hacia la tarde y la noche, pasando de parcialmente a mayormente nublado. Pese a la cobertura nubosa, las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas (entre el 0% y el 10%), asegurando una jornada sin lluvias. El sol salió a las 06:41 y su puesta está prevista para las 19:55 horas.