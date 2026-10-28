La provincia de San Juan registró un arranque de jornada fresco y estable durante las primeras horas de este miércoles 28 de octubre. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), a las 6:00 de la mañana el termómetro marcó 12.2°C, con una humedad del 73%, presión atmosférica de 951.3 hPa y una visibilidad óptima de 15 kilómetros.
Mínima de 12°C y máxima en ascenso: así estará el tiempo este miércoles
La jornada comenzó con calma y cielo ligeramente nublado. Se prevé un paulatino ascenso de la temperatura hacia la tarde, sin probabilidad de lluvias.