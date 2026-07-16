"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > fotos

El mate, las familias y amigos en la fiesta de San Juan: más argento imposible

Las fotos de sanjuan8.com mostraron la intimidad de los festejos de los 30 mil sanjuaninos que coparon el centro y los departamentos para celebrar la final.

El triunfo de la Selección Argentina y el pase a la final del Mundial 2026 desataron un desahogo Monumental en cada rincón de San Juan. Más allá de la locura y los cánticos en las calles, la gran jornada histórica se caracterizó por su ambiente bien nuestro, íntimo y familiar.

Adrián Carrizo, fotógrafo de sanjuan8.com, salió a recorrer las calles de la Ciudad y logró capturar las mejores postales de la jornada, retratando el alma del festejo sanjuanino. En sus imágenes se destacÓ la presencia de familias enteras, desde abuelos hasta bebés en cochecitos, y grupos de amigos de toda la vida fundidos en abrazos. Y en medio de la euforia popular, hubo un elemento infaltable: el termo y el mate.

Leé también: Videos: San Juan estalló de alegría y las calles son el epicentro de los festejos

Te puede interesar...

La fiesta se extendió a los departamentos

La marea celeste y blanca no se concentró únicamente en la Plaza 25 de Mayo de la Capital. El grito de gol se replicó con idéntica pasión en distintas comunas sanjuaninas, que vivieron sus propios festejos populares:

  • Villa Krause (Rawson): Cientos de "rawsinos" coparon las inmediaciones de la plaza departamental con banderas y bombos.

  • Pocito: La plaza principal de Villa Aberastain se transformó en el epicentro de una ruidosa caravana de vehículos y familias.

  • Media Agua y Jáchal: En el sur y el norte de la provincia, los vecinos salieron a las plazas centrales a copar las calles, demostrando que la alegría fue verdaderamente federal.

El balance de seguridad

Para garantizar que la fiesta familiar pudiera desarrollarse con tranquilidad en el microcentro, la Dirección de Operaciones D-3 dispuso un dispositivo especial de prevención. Unos 200 efectivos policiales recorrieron la zona de manera permanente durante la tarde y la noche.

De acuerdo al reporte oficial de las autoridades, el operativo concluyó con tranquilidad en su gran mayoría y arrojó un saldo final de 24 personas detenidas por disturbios menores, consumo de alcohol en la vía pública y algunos delitos aislados sobre el cierre de la jornada.

Temas

Te puede interesar