El mate, las familias y amigos en la fiesta de San Juan: más argento imposible

La fiesta se extendió a los departamentos

La marea celeste y blanca no se concentró únicamente en la Plaza 25 de Mayo de la Capital. El grito de gol se replicó con idéntica pasión en distintas comunas sanjuaninas, que vivieron sus propios festejos populares:

Villa Krause (Rawson): Cientos de "rawsinos" coparon las inmediaciones de la plaza departamental con banderas y bombos.

Pocito: La plaza principal de Villa Aberastain se transformó en el epicentro de una ruidosa caravana de vehículos y familias.

Media Agua y Jáchal: En el sur y el norte de la provincia, los vecinos salieron a las plazas centrales a copar las calles, demostrando que la alegría fue verdaderamente federal.



El balance de seguridad

Para garantizar que la fiesta familiar pudiera desarrollarse con tranquilidad en el microcentro, la Dirección de Operaciones D-3 dispuso un dispositivo especial de prevención. Unos 200 efectivos policiales recorrieron la zona de manera permanente durante la tarde y la noche.

De acuerdo al reporte oficial de las autoridades, el operativo concluyó con tranquilidad en su gran mayoría y arrojó un saldo final de 24 personas detenidas por disturbios menores, consumo de alcohol en la vía pública y algunos delitos aislados sobre el cierre de la jornada.