Presupuesto, ATN y obras: los temas que tratará el gobernador con Catalán

En paralelo, Orrego detalló la compleja situación presupuestaria: “Hoy contamos con un 60% menos de presupuesto porque se cortaron obras nacionales, el fondo de conectividad, el incentivo docente y transferencias discrecionales, incluso algunos programas de salud que implicaban miles de millones de pesos”.

El gobernador se refirió también al Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei: “Está bien si el déficit fiscal se transforma en superávit, pero no creo que esté bien que para llegar a eso se tengan que recortar prestaciones de jubilados, discapacitados y universidades”. Recordó, además, su defensa histórica de estos sectores: “Soy un ferviente defensor de la discapacidad, como lo hice en el Congreso de la Nación. No es un tema para tocar ni para que bajen las prestaciones. Lo mismo con los jubilados y las universidades”.

Respecto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Orrego enfatizó: “Yo me siento a charlar con todos por el bien de San Juan. Siempre gestiono y he podido destrabar muchos temas por suerte, en un marco de respeto y cordialidad, aunque pensemos distinto”.

Finalmente, ratificó las prioridades de su gestión: “Salud, seguridad y educación son nuestras prioridades, además de la infraestructura que mejora la calidad de vida de la gente”.

El CAPS inaugurado en La Chimbera, que contará con especialistas en cardiología, ginecología y clínica médica, beneficiará a más de mil vecinos y se suma a una serie de centros que, según Orrego, “inauguramos casi todas las semanas con fondos provinciales, porque sabemos de la necesidad de nuestra gente”.