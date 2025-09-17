Este miércoles 17 de septiembre, San Juan amaneció con 14.8°C, cielo ligeramente nublado, humedad del 62%, presión en 941.2 hPa y viento del oeste a 10 km/h, según datos actualizados a las 6 de la mañana. La visibilidad es de 15 kilómetros.
Mañana fresca y tarde calurosa para este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada agradable en San Juan, con cielo ligeramente nublado, mínima de 14°C y máxima que alcanzará los 29°C.