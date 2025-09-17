"
Mañana fresca y tarde calurosa para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada agradable en San Juan, con cielo ligeramente nublado, mínima de 14°C y máxima que alcanzará los 29°C.

Este miércoles 17 de septiembre, San Juan amaneció con 14.8°C, cielo ligeramente nublado, humedad del 62%, presión en 941.2 hPa y viento del oeste a 10 km/h, según datos actualizados a las 6 de la mañana. La visibilidad es de 15 kilómetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para hoy una mínima de 14°C y una máxima de 29°C, por lo que se espera una jornada cálida y mayormente soleada. El Sol saldrá a las 07:30 y se pondrá a las 19:28, ofreciendo más de 12 horas de luz.

Para los próximos días, el SMN anticipa temperaturas similares, con mañanas frescas y tardes templadas, consolidando un panorama típico de la transición entre el invierno y la primavera en la provincia.

