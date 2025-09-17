Mañana fresca y tarde calurosa para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para hoy una mínima de 14°C y una máxima de 29°C, por lo que se espera una jornada cálida y mayormente soleada. El Sol saldrá a las 07:30 y se pondrá a las 19:28, ofreciendo más de 12 horas de luz.

Para los próximos días, el SMN anticipa temperaturas similares, con mañanas frescas y tardes templadas, consolidando un panorama típico de la transición entre el invierno y la primavera en la provincia.