Uñac: "Yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen de la candidatura si quieren"

Comenzó agradeciendo la convocatoria y el apoyo de la militancia y expresó: “estamos más enteros que nunca. Acá estamos despojados de las funciones, acá somos compañeros y compañeras que sabemos de militar y transitar la calle, y eso les voy a pedir que hagamos de acá al 14 de mayo. No importa la suspensión de la categoría de gobernador y vice, y no lo estoy relativizando, es muy importante darle certeza a los sanjuaninos de las cosas que vienen de lo electoral íntimamente vinculadas a lo institucional”.

Luego señaló que desde el 2016 a la fecha, con mucho esfuerzo, después de dos derrames de una minera en la alta cordillera, se logró recuperar la licencia social minera, con gestión, con esfuerzo de los empresarios y de los sanjuaninos. “Después de ese hecho, San Juan se ha convertido en la provincia que tiene el primer lugar como destino de inversión en Latinoamérica para la minería internacional, porque San Juan es una provincia con seguridad jurídica, no hacemos cualquier cosa, hacemos lo que corresponde en el marco de la Constitución y las leyes, y a las empresas no les pedimos nada más que inviertan, generen empleo y tengan apego a la Constitución y a las leyes”, aseguró.

También habló del salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo económico de la provincia, partiendo de los logros en la diversificación de la matriz productiva que llevó a San Juan a ser la primera provincia del país en generación de energía solar, la primera productora de tomate para industria, de pistacho, de aceite de oliva, de mosto, de pasa de uva, de cal; la segunda en producción de oro y plata y la segunda en vinos; pionera en Cannabis medicinal, y la única que tiene una mina de cobre en construcción y dos Informes de Impacto Ambiental presentados este año para la explotación de oro y cobre. “Eso se llama planificar en el presente y trabajar en el futuro”, dijo el gobernador.

Sobre la medida de la Corte destacó que no resuelve la cuestión de fondo y solo suspende las elecciones en la categoría de gobernador y vice, y le piden que presente documentación. “El artículo 175 de la Constitución solo tiene 30 palabras, se las voy a llevar. Yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen de la candidatura si quieren, no me importa. Yo camino a Buenos Aires, a la Difunta, a los departamentos, es lo que he hecho todos los días en la gobernación de San Juan. Ellos son irrespetuosos del gobernador, de las autonomías provinciales, y más irrespetuosos de los sanjuaninos y sanjuaninas que desde acá queremos construir la patria”, expresó Uñac.

Luego agregó: “No hacía falta que a una provincia mansa la confundan con otros adjetivos, los capitalinos confunden ser mansos con estupidez, nosotros somos mansos, pero no somos estúpidos, sabemos que detrás de cada una de estas cosas hay un interés subterráneo al que los sanjuaninos le van a contestar el 14 de mayo, ahí le vamos a contestar”.

Reclamó que muchos aconsejan y opinan desde Capital Federal y no saben nada de San Juan ni de su gente, “creen que estamos más del lado de Chile que de Argentina, somos argentinos, que no vulneren los derechos de los sanjuaninos que hemos decidido ir a votar una elección donde debía salir un gobernador y un vice”.

Sobre el cierre, Uñac dijo que creía que había perdido la capacidad de asombro, “pero esto sí me sorprendió, por la extemporaneidad, me sorprendió por la malicia, teniendo hace 30 días el expediente presentado por sanjuaninos que quieren resolver las cuestiones políticas en la justicia. Pero, además, teniendo una declaración mía antes de cerrar el año pasado donde dije que voy a ser gobernador porque la Constitución me lo permite, y cuatro días antes la Corte suspende la elección. A eso le respondemos el 14 de mayo, ahí le vamos a decir que nosotros queremos democracia, libertad de expresión, y no intromisión, como dijo la Procuradora de la Nación, que se resuelva en San Juan, y lo resolvemos las y los sanjuaninos. A trabajar desde este preciso minuto hasta las 18 horas del 14 de mayo”, finalizó el mandatario.