Paso de Agua Negra: habilitado y con recomendaciones especiales para este jueves

El Ministerio de Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 se encuentra operativa. Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento en la zona, por lo que se solicita circular con precaución.

En el marco del feriado navideño, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra habilitado para el tránsito vehicular. El corredor cordillerano que une San Juan con la Región de Coquimbo podrá ser utilizado en su horario habitual de 07:00 a 17:00 horas.

Desde los organismos oficiales enfatizaron la necesidad de que los conductores extremen los cuidados al circular por la Ruta Nacional 150. Se recomienda viajar con las luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad. Asimismo, se advirtió sobre la presencia de personal y maquinaria de Vialidad Nacional, que se encuentra apostado en la zona realizando tareas de mantenimiento de la traza para garantizar la seguridad vial.

Información de contacto y emergencias

Para los viajeros que decidan cruzar la cordillera durante esta jornada, las autoridades recordaron los canales de comunicación ante cualquier eventualidad:

  • Vialidad Nacional: 0800-222-6272 o 0800-333-0073.

  • Gendarmería Nacional (Sección Las Flores): (+54) 2647 497002.

  • Hospital Tomás Perón (Rodeo): Emergencias línea 107.

  • Consulado Argentino en Valparaíso (Guardia): (+56) 9 93238104.

Es importante recordar que para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile, se debe marcar el prefijo +56, seguido del código de zona (51 para La Serena-Coquimbo) o el número 9 en caso de teléfonos celulares.

