En el marco del feriado navideño, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra habilitado para el tránsito vehicular. El corredor cordillerano que une San Juan con la Región de Coquimbo podrá ser utilizado en su horario habitual de 07:00 a 17:00 horas.
Paso de Agua Negra: habilitado y con recomendaciones especiales para este jueves
El Ministerio de Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 se encuentra operativa. Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento en la zona, por lo que se solicita circular con precaución.