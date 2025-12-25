Paso de Agua Negra: habilitado y con recomendaciones especiales para este jueves

Para los viajeros que decidan cruzar la cordillera durante esta jornada, las autoridades recordaron los canales de comunicación ante cualquier eventualidad:

Vialidad Nacional: 0800-222-6272 o 0800-333-0073.

Gendarmería Nacional (Sección Las Flores): (+54) 2647 497002.

Hospital Tomás Perón (Rodeo): Emergencias línea 107.

Consulado Argentino en Valparaíso (Guardia): (+56) 9 93238104.

Es importante recordar que para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile, se debe marcar el prefijo +56, seguido del código de zona (51 para La Serena-Coquimbo) o el número 9 en caso de teléfonos celulares.