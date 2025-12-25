"
Video: una intensa lluvia afectó la ruta 141 y piden precaución para circular

El fenómeno meteorológico se desató durante la madrugada de Navidad. Vialidad Nacional solicitó máxima cautela a los conductores que transiten hacia La Rioja.

Las inclemencias climáticas marcaron el inicio de la Navidad en el departamento de Caucete. Pasada la medianoche, una intensa lluvia comenzó a castigar la zona, generando complicaciones en la visibilidad y en el estado de las calzadas en las principales vías de acceso y egreso hacia el este de la provincia.

Ante esta situación, Vialidad Nacional emitió un comunicado de emergencia a las 01:22 de la madrugada de este jueves, advirtiendo a los usuarios de la Ruta Nacional 141, que conecta Caucete con la provincia de La Rioja, sobre la necesidad de circular con máxima precaución. El organismo informó que se registran precipitaciones de diversa intensidad en distintos tramos del recorrido.

Complicaciones en Laguna Seca

El reporte técnico detalló que el fenómeno no es nuevo en la jornada, ya que en la zona de Laguna Seca se registraron precipitaciones desde las 19:45 h del día anterior, acumulando agua en sectores críticos de la ruta.

A través de videos difundidos por usuarios en redes sociales, se puede observar la magnitud de la tormenta que afectó al casco urbano y zonas rurales de Caucete. Las autoridades recomiendan:

  • Reducir la velocidad y mantener la distancia de frenado.

  • No detenerse sobre la calzada ni en banquinas ante la falta de visibilidad.

  • Verificar el funcionamiento de luces y limpiaparabrisas antes de emprender viaje.

