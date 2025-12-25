Video: una intensa lluvia afectó la ruta 141 y piden precaución para circular

Ante esta situación, Vialidad Nacional emitió un comunicado de emergencia a las 01:22 de la madrugada de este jueves, advirtiendo a los usuarios de la Ruta Nacional 141, que conecta Caucete con la provincia de La Rioja, sobre la necesidad de circular con máxima precaución. El organismo informó que se registran precipitaciones de diversa intensidad en distintos tramos del recorrido.

Complicaciones en Laguna Seca

El reporte técnico detalló que el fenómeno no es nuevo en la jornada, ya que en la zona de Laguna Seca se registraron precipitaciones desde las 19:45 h del día anterior, acumulando agua en sectores críticos de la ruta.