Las inclemencias climáticas marcaron el inicio de la Navidad en el departamento de Caucete. Pasada la medianoche, una intensa lluvia comenzó a castigar la zona, generando complicaciones en la visibilidad y en el estado de las calzadas en las principales vías de acceso y egreso hacia el este de la provincia.
Video: una intensa lluvia afectó la ruta 141 y piden precaución para circular
El fenómeno meteorológico se desató durante la madrugada de Navidad. Vialidad Nacional solicitó máxima cautela a los conductores que transiten hacia La Rioja.