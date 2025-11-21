Un viernes calmo y con mucho sol tras el ingreso del Sur

Para hoy, el pronóstico oficial indica una mínima de 16°C y una máxima prevista de 28°C, en una jornada que irá despejándose hacia el mediodía y que se perfila ideal para actividades al aire libre.

El sol salió a las 06:24 y se ocultará recién a las 20:16, marcando un día largo, estable y predominantemente soleado.