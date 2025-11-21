"
San Juan > Viernes

Un viernes calmo y con mucho sol tras el ingreso del Sur

La mañana llega con ambiente fresco, cielo ligeramente nublado y una jornada que irá ganando temperatura hasta alcanzar los 28°C. El viento del Sur se mantiene leve y la visibilidad es óptima

San Juan amanece este viernes con condiciones mucho más estables luego del paso del viento Sur. A las 6 de la mañana, la temperatura era de 15.4°C, con un cielo ligeramente nublado, humedad del 37% y una presión de 952.2 hPa. El viento sopla del sector Sur a apenas 10 km/h, lo que colabora para que el ambiente se mantenga calmo y sin sobresaltos. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros, según datos del SMN.

Para hoy, el pronóstico oficial indica una mínima de 16°C y una máxima prevista de 28°C, en una jornada que irá despejándose hacia el mediodía y que se perfila ideal para actividades al aire libre.

El sol salió a las 06:24 y se ocultará recién a las 20:16, marcando un día largo, estable y predominantemente soleado.

El buen tiempo continuará durante los próximos días según el pronóstico extendido, con temperaturas en ascenso y sin fenómenos relevantes a la vista.

