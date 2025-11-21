San Juan amanece este viernes con condiciones mucho más estables luego del paso del viento Sur. A las 6 de la mañana, la temperatura era de 15.4°C, con un cielo ligeramente nublado, humedad del 37% y una presión de 952.2 hPa. El viento sopla del sector Sur a apenas 10 km/h, lo que colabora para que el ambiente se mantenga calmo y sin sobresaltos. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros, según datos del SMN.
San Juan 8 > San Juan > Viernes
Un viernes calmo y con mucho sol tras el ingreso del Sur
La mañana llega con ambiente fresco, cielo ligeramente nublado y una jornada que irá ganando temperatura hasta alcanzar los 28°C. El viento del Sur se mantiene leve y la visibilidad es óptima