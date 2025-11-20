"
San Juan se ubica tercera entre las provincias mejor administradas del país

Según un informe de la Consultora 1816, la provincia alcanzó el podio nacional gracias a su solidez fiscal, equilibrio financiero y eficiente gestión de recursos, superando a distritos con mayor peso económico.

San Juan logró posicionarse en el tercer puesto del ranking de las provincias mejor administradas de la Argentina, de acuerdo con un reciente estudio elaborado por la Consultora 1816, que analizó el desempeño fiscal y financiero de todas las jurisdicciones del país en los últimos doce meses. El informe resalta la capacidad de la provincia para sostener cuentas ordenadas y equilibradas en un escenario nacional complejo.

El ranking se elaboró a partir de siete indicadores clave que permiten medir la salud fiscal, patrimonial y económica de cada distrito. Entre los parámetros evaluados se encuentran: el gasto de capital sobre el gasto primario, la recaudación provincial dentro del total de ingresos, la participación de Ingresos Brutos, la relación entre deuda e ingresos y el resultado financiero, entre otros aspectos que reflejan la sostenibilidad de las políticas públicas.

El podio fue encabezado por San Luis, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras que San Juan ocupó el tercer lugar, ubicándose por encima de provincias de gran relevancia económica como Mendoza, Córdoba y Santa Fe. La clasificación continuó con: Mendoza (4°), Córdoba (5°), Formosa (6°), Corrientes (7°), Santa Fe (8°), Catamarca (9°) y Misiones (10°).

En los siguientes lugares se encuentran: Jujuy (11°), Buenos Aires (12°), Tucumán (13°), Santa Cruz (14°), Entre Ríos (15°), Río Negro (16°), Salta (17°), Tierra del Fuego (18°), Chaco (19°), Chubut (20°) y La Rioja (21°).

El desempeño de San Juan se sustenta en una administración fiscal responsable, con políticas orientadas al equilibrio de las cuentas públicas, una gestión eficiente del gasto y un crecimiento sostenido de la recaudación local. Este modelo permitió fortalecer la inversión en obras y programas estratégicos en un contexto de fuertes restricciones nacionales.

Desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda destacaron que este reconocimiento refleja el trabajo ordenado y sostenido que viene realizando la provincia para priorizar la transparencia, la eficiencia del gasto público y la responsabilidad fiscal, pilares que permiten asegurar previsibilidad y sostener el funcionamiento del Estado.

Con este resultado, San Juan consolida su posición como una de las provincias con mejor desempeño fiscal del país y reafirma su compromiso con una gestión moderna, equilibrada y orientada al desarrollo.

