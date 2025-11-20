San Juan se ubica tercera entre las provincias mejor administradas del país

En los siguientes lugares se encuentran: Jujuy (11°), Buenos Aires (12°), Tucumán (13°), Santa Cruz (14°), Entre Ríos (15°), Río Negro (16°), Salta (17°), Tierra del Fuego (18°), Chaco (19°), Chubut (20°) y La Rioja (21°).

El desempeño de San Juan se sustenta en una administración fiscal responsable, con políticas orientadas al equilibrio de las cuentas públicas, una gestión eficiente del gasto y un crecimiento sostenido de la recaudación local. Este modelo permitió fortalecer la inversión en obras y programas estratégicos en un contexto de fuertes restricciones nacionales.

Desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda destacaron que este reconocimiento refleja el trabajo ordenado y sostenido que viene realizando la provincia para priorizar la transparencia, la eficiencia del gasto público y la responsabilidad fiscal, pilares que permiten asegurar previsibilidad y sostener el funcionamiento del Estado.

Con este resultado, San Juan consolida su posición como una de las provincias con mejor desempeño fiscal del país y reafirma su compromiso con una gestión moderna, equilibrada y orientada al desarrollo.