San Juan logró posicionarse en el tercer puesto del ranking de las provincias mejor administradas de la Argentina, de acuerdo con un reciente estudio elaborado por la Consultora 1816, que analizó el desempeño fiscal y financiero de todas las jurisdicciones del país en los últimos doce meses. El informe resalta la capacidad de la provincia para sostener cuentas ordenadas y equilibradas en un escenario nacional complejo.
San Juan se ubica tercera entre las provincias mejor administradas del país
Según un informe de la Consultora 1816, la provincia alcanzó el podio nacional gracias a su solidez fiscal, equilibrio financiero y eficiente gestión de recursos, superando a distritos con mayor peso económico.