El Gobierno de San Juan anunció que este jueves 20 de noviembre se habilitará la venta de un remanente de entradas para los espectáculos correspondientes a la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que tendrá su inicio en el Estadio San Juan del Bicentenario.
FNS 2025: habilitan remanente de entradas para la primera noche
El Gobierno de San Juan informó que este jueves 20 de noviembre, desde las 16, se pondrá a la venta un remanente de tickets para los shows de apertura de la Fiesta Nacional del Sol.