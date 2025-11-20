"
FNS 2025: habilitan remanente de entradas para la primera noche

El Gobierno de San Juan anunció que este jueves 20 de noviembre se habilitará la venta de un remanente de entradas para los espectáculos correspondientes a la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que tendrá su inicio en el Estadio San Juan del Bicentenario.

La venta comenzará a las 16 horas y se realizará exclusivamente de forma presencial en las boleterías del estadio, ubicado en Pocito. Las autoridades destacaron que esta opción se habilita tras un reordenamiento interno de cupos, lo que permitió liberar una cantidad limitada de tickets para el público que no logró adquirirlos previamente.

Los asistentes podrán conseguir entradas para los shows principales y disfrutar de la propuesta musical que abrirá una nueva edición de la celebración más importante de la provincia. Desde el Ejecutivo provincial se recomendó asistir con anticipación, dado que se trata de un remanente y la disponibilidad será acotada.

