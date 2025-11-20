FNS 2025: habilitan remanente de entradas para la primera noche

La venta comenzará a las 16 horas y se realizará exclusivamente de forma presencial en las boleterías del estadio, ubicado en Pocito. Las autoridades destacaron que esta opción se habilita tras un reordenamiento interno de cupos, lo que permitió liberar una cantidad limitada de tickets para el público que no logró adquirirlos previamente.

Los asistentes podrán conseguir entradas para los shows principales y disfrutar de la propuesta musical que abrirá una nueva edición de la celebración más importante de la provincia. Desde el Ejecutivo provincial se recomendó asistir con anticipación, dado que se trata de un remanente y la disponibilidad será acotada.