Un temblor fuerte se sintió en la siesta y fue el tercero del día

De acuerdo con la Escala de Mercalli Modificada, la intensidad fue estimada entre III y IV. Esto implica que pudo ser sentido por personas en reposo y que algunos objetos colgantes, como lámparas, pudieron oscilar levemente.

Entre las localidades donde se reportó percepción del movimiento se encuentran Los Berros, Pocito y la capital provincial. Hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas heridas.

Los otros sismos registrados durante el día

El temblor de la tarde fue el tercero detectado en la jornada. El segundo movimiento ocurrió a las 14:19 y tuvo una magnitud de 3.0. Su epicentro se ubicó a 9 kilómetros al este de Barreal, 45 kilómetros al sur de Calingasta y 71 kilómetros al este del cerro Mercedario, con una profundidad de 117 kilómetros.

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Horas antes, durante la madrugada, se había registrado el primer sismo del día a las 05:42. En ese caso, la magnitud fue de 2.8 y el epicentro se localizó a 17 kilómetros al este de Barreal, 49 kilómetros al sur de Calingasta y 78 kilómetros al norte de Uspallata, con una profundidad de 114 kilómetros.

Actividad sísmica frecuente

Desde el INPRES explican que la provincia presenta una actividad sísmica constante debido a su ubicación geológica. En promedio, se registran entre tres y cuatro temblores por día, la mayoría de ellos de baja magnitud y perceptibles solo mediante instrumentos.

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Además, los especialistas señalan que una gran parte de estos movimientos suele registrarse durante la madrugada, cuando las condiciones del entorno permiten detectarlos con mayor claridad.