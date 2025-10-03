Hualilán obtuvo permiso ambiental para transportar mineral hacia Casposo

En el marco de la legislación ambiental vigente, la presentación de un cambio como “hecho nuevo” representa la solicitud de autorización para una actividad no contemplada en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) original. En este caso, el cambio es significativo: el mineral extraído en Hualilán será trasladado por ruta hasta Casposo para su procesamiento, lo que implica una planificación técnica y operativa específica.

Aunque el transporte de mineral por ruta es común en otras ramas de la minería, como la calera, esta modalidad no tiene antecedentes en la minería metalífera de San Juan. Por ello, la empresa presentó una evaluación ambiental particular que contempla aspectos técnicos, sociales y de seguridad vial. El esquema de traslado incluye convoyes de hasta cinco camiones por hora, en horarios de bajo tránsito; suspensión de actividad los fines de semana para evitar el tránsito turístico; y garantía de condiciones seguras en la ruta. Este plan fue evaluado por la autoridad ambiental minera, priorizando la seguridad y el respeto por las dinámicas locales.