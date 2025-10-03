La empresa minera que impulsa el proyecto Hualilán, Golden Mining, ubicado en Ullum, presentó un Informe Ambiental que contempla ajustes en la etapa de explotación del yacimiento: el transporte de mineral hacia la planta de proceso de Casposo, en Calingasta. Este ajuste en la etapa de explotación marca un precedente en la minería metalífera sanjuanina, al introducir una nueva manera de organizar la logística, aunque ya es utilizada en la minería no metalífera.
Hualilán obtuvo permiso ambiental para transportar mineral hacia Casposo
El esquema de traslado incluye convoyes de hasta cinco camiones por hora, en horarios de bajo tránsito; suspensión de actividad los fines de semana para evitar el tránsito turístico; y garantía de condiciones seguras en la ruta.