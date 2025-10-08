Moda del vello de las axilas teñido: libertad o peligro para la piel

El farmacéutico Héctor Núñez, fundador de la marca de cuidado dérmico Cosmetocrítico, coincide en que los tintes permanentes no deberían aplicarse sobre la piel.

“No existen productos formulados específicamente para esa zona. Al aplicarlos, es prácticamente imposible evitar el contacto directo con la piel, lo que puede generar reacciones químicas, irritaciones o alergias”, advirtió.

Por qué la piel de las axilas es tan sensible

Las axilas tienen una piel más delgada, con abundantes glándulas sudoríparas y una mayor exposición a la humedad y la fricción. Esto debilita su función barrera y favorece la aparición de irritaciones. Núñez recomienda medidas preventivas básicas para mantenerla saludable:

Usar limpiadores suaves, conocidos como syndet, que no alteran el pH.

Elegir desodorantes que respeten las bacterias beneficiosas de la piel y eviten las sales de aluminio en altas concentraciones.

No aplicar antitranspirantes durante los dos días posteriores a la depilación.

Mantener una higiene diaria con productos no agresivos y de efecto calmante.

“Las microlesiones generadas por el afeitado o la cera pueden favorecer infecciones o ardor si se usan productos irritantes inmediatamente después”, señaló el especialista.

El trasfondo psicológico: libertad y cuerpo real

Más allá de lo estético, la psicóloga española Lara Ferreiro, autora de Ni un capullo más, interpreta el gesto como una forma de rebeldía simbólica:

“Rompe la norma de la invisibilidad del vello. Hay estudios que muestran que casi el 70% de las mujeres sienten presión por eliminar el vello corporal. Esta tendencia desafía esa presión y transmite un mensaje claro: mi cuerpo no tiene que esconderse”.

image

Ferreiro agrega que, desde la psicología del cuerpo, actos como este pueden leerse como aceptación radical de uno mismo.

“Es una manera de decir: ‘ponete la axila como quieras y no sientas vergüenza’. Además, el acto creativo reduce los niveles de cortisol —la hormona del estrés— hasta un 40%, porque implica libertad y autenticidad.”

Entre la moda y la salud

Los especialistas coinciden en que las tendencias estéticas pueden ser válidas siempre que no comprometan el bienestar físico. En este caso, el mensaje simbólico puede resultar poderoso, pero los productos químicos utilizados para lograr el efecto conllevan riesgos concretos.

Por eso, los dermatólogos aconsejan optar por alternativas temporales (como sprays lavables), evitar los tintes permanentes y consultar siempre a un profesional ante cualquier signo de irritación, picazón o enrojecimiento.

El equilibrio, subrayan los expertos, está en celebrar la expresión personal sin descuidar la salud de la piel.