"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > denuncia

"Panchito" Velázquez fue denunciado por exhibiciones obscenas: "Soy inocente"

El ex campeón mundial de hockey sobre patines enfrenta una denuncia por presuntas exhibiciones obscenas ante dos jóvenes en Jáchal. La Justicia dictó una restricción de acercamiento.

Una denuncia penal presentada en las últimas horas sacudió al ambiente deportivo sanjuanino. El excampeón mundial de hockey sobre patines, Francisco “Panchito” Velázquez, fue acusado por presuntas exhibiciones obscenas en un episodio que, según fuentes judiciales, habría ocurrido durante el fin de semana en Jáchal.

De acuerdo a la denuncia radicada en CAVIG y posteriormente derivada a ANIVI, el hecho se habría producido en la madrugada del domingo, en una vivienda donde se encontraban dos adolescentes de 17 y 18 años junto a otros presentes. Según la presentación, el exjugador habría quedado desnudo frente a las jóvenes, lo que generó su rechazo y la decisión inmediata de retirarse del lugar.

La causa está en etapa preliminar de investigación. Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que el juez de Garantías, Roberto Montilla, dispuso una medida de restricción que impide a Velázquez acercarse o mantener contacto con las denunciantes por los próximos tres meses.

Te puede interesar...

En los próximos días se prevé la realización de una Cámara Gesell para tomar declaración a las presuntas víctimas, una medida clave en este tipo de investigaciones, especialmente cuando hay menores involucradas.

Por su parte, el ex deportista rompió el silencio y negó categóricamente los hechos. En diálogo con Diario de Cuyo, expresó: “Estoy en una nebulosa, jamás me pasó algo así en la vida. Soy completamente inocente y estoy viviendo un momento muy triste”.

Velázquez, considerado una leyenda del hockey sanjuanino y nacional, fue campeón del mundo con la Selección Argentina en 1995 y cuenta con una extensa trayectoria en clubes locales y del exterior.

Mientras tanto, la Justicia continúa con la toma de testimonios, pericias y análisis de pruebas, para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una imputación formal.

Temas

Te puede interesar