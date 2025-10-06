"Panchito" Velázquez fue denunciado por exhibiciones obscenas: "Soy inocente"

En los próximos días se prevé la realización de una Cámara Gesell para tomar declaración a las presuntas víctimas, una medida clave en este tipo de investigaciones, especialmente cuando hay menores involucradas.

Por su parte, el ex deportista rompió el silencio y negó categóricamente los hechos. En diálogo con Diario de Cuyo, expresó: “Estoy en una nebulosa, jamás me pasó algo así en la vida. Soy completamente inocente y estoy viviendo un momento muy triste”.

Velázquez, considerado una leyenda del hockey sanjuanino y nacional, fue campeón del mundo con la Selección Argentina en 1995 y cuenta con una extensa trayectoria en clubes locales y del exterior.

Mientras tanto, la Justicia continúa con la toma de testimonios, pericias y análisis de pruebas, para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una imputación formal.