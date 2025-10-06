Una denuncia penal presentada en las últimas horas sacudió al ambiente deportivo sanjuanino. El excampeón mundial de hockey sobre patines, Francisco “Panchito” Velázquez, fue acusado por presuntas exhibiciones obscenas en un episodio que, según fuentes judiciales, habría ocurrido durante el fin de semana en Jáchal.
"Panchito" Velázquez fue denunciado por exhibiciones obscenas: "Soy inocente"
