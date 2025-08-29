Un aventura saludable, la propuesta de Salud en el mes del Día del Niño

Este viernes 29 de agosto, de 14:30 a 17:30, el Parque de Mayo será escenario de una jornada especial para toda la familia: "Aventura Saludable: aprendemos jugando, una propuesta organizada por la Dirección de Materno Infancia, dependiente de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud.
