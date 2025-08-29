"
Un aventura saludable, la propuesta de Salud en el mes del Día del Niño

Este viernes 29 de agosto, de 14:30 a 17:30, el Parque de Mayo será escenario de una jornada especial para toda la familia: "Aventura Saludable: aprendemos jugando.

Este viernes 29 de agosto, de 14:30 a 17:30, el Parque de Mayo será escenario de una jornada especial para toda la familia: "Aventura Saludable: aprendemos jugando, una propuesta organizada por la Dirección de Materno Infancia, dependiente de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud.

La actividad tiene como objetivo promover hábitos saludables a través del juego, ofreciendo a niños y niñas un espacio para imaginar, crear, aprender y explorar el mundo de manera lúdica. Durante la tarde, en el Paseo de las Palmeras, se dispondrán diferentes postas que conformarán un circuito integral de salud, con controles médicos, consejería en nutrición, salud bucal, vacunación y actividades de promoción.

Además, los más pequeños podrán disfrutar de juegos destinados a prevenir la exposición prolongada a las pantallas, educación física guiada por profesores de las zonas sanitarias, lectura de cuentos, integración de personas con discapacidad y múltiples sorpresas pensadas para toda la familia.

Del encuentro participarán los equipos de la Dirección de Materno Infancia, la Secretaría Técnica y profesionales de las cinco zonas sanitarias de la provincia, que acompañarán a los sanjuaninos en esta celebración del mes del niño.

