Un aventura saludable, la propuesta de Salud en el mes del Día del Niño

La actividad tiene como objetivo promover hábitos saludables a través del juego, ofreciendo a niños y niñas un espacio para imaginar, crear, aprender y explorar el mundo de manera lúdica. Durante la tarde, en el Paseo de las Palmeras, se dispondrán diferentes postas que conformarán un circuito integral de salud, con controles médicos, consejería en nutrición, salud bucal, vacunación y actividades de promoción.

Además, los más pequeños podrán disfrutar de juegos destinados a prevenir la exposición prolongada a las pantallas, educación física guiada por profesores de las zonas sanitarias, lectura de cuentos, integración de personas con discapacidad y múltiples sorpresas pensadas para toda la familia.