Un auto viejo, otra carrocería encima y una carga de chatarra en plena calle

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y despertaron sorpresa entre los usuarios. La particular postal, con un auto que transportaba parte de otro, se convirtió rápidamente en motivo de comentarios de todo tipo.

Más allá de lo llamativo de la secuencia, la forma de trasladar los elementos también generó interrogantes sobre las condiciones de seguridad. Una carga de estas características debe estar correctamente sujeta para evitar movimientos o posibles caídas durante la circulación.