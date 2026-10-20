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Un auto viejo, otra carrocería encima y una carga de chatarra en plena calle

Un viejo automóvil fue filmado en Santa Lucía mientras trasladaba la carrocería de otro vehículo y una bolsa con chatarra. La escena sorprendió y se viralizó en las redes.

Una escena poco habitual quedó registrada en video en Santa Lucía. Un antiguo automóvil circulaba por una calle del departamento con la carrocería de otro vehículo sobre la parte superior y una bolsa con chatarra, en una situación que llamó la atención por la forma en que trasladaba la carga.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y despertaron sorpresa entre los usuarios. La particular postal, con un auto que transportaba parte de otro, se convirtió rápidamente en motivo de comentarios de todo tipo.

Más allá de lo llamativo de la secuencia, la forma de trasladar los elementos también generó interrogantes sobre las condiciones de seguridad. Una carga de estas características debe estar correctamente sujeta para evitar movimientos o posibles caídas durante la circulación.

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Por el momento, no se informó oficialmente si las autoridades intervinieron en el episodio ni si se labró alguna infracción.

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