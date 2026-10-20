Una escena poco habitual quedó registrada en video en Santa Lucía. Un antiguo automóvil circulaba por una calle del departamento con la carrocería de otro vehículo sobre la parte superior y una bolsa con chatarra, en una situación que llamó la atención por la forma en que trasladaba la carga.
Un auto viejo, otra carrocería encima y una carga de chatarra en plena calle
Un viejo automóvil fue filmado en Santa Lucía mientras trasladaba la carrocería de otro vehículo y una bolsa con chatarra. La escena sorprendió y se viralizó en las redes.